«دوري أدنوك» يُغرد منفرداً في واجهة «المحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

أصبح سباق «دوري أدنوك»، المشهد الوحيد في مسابقات «رابطة المحترفين» للموسم الحالي، بعد إسدال الستار على مسابقتي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتي اختتمت الجمعة بتتويج الوحدة على حساب منافسه العين 1-0 في النهائي، ومن قبلها بطولة «كأس السوبر»، والتي شهدت تتويج شباب الأهلي، بالفوز على منافسه الشارقة 6-2.

وتتركز الأنظار في الجولات الخمس المتبقية من مشوار الدوري - بخلاف المباريات المؤجلة- على سعي الوصل المتصدر برصيد 52 نقطة لحسم اللقب، بعدما بات على بعد 10 نقاط من التتويج، في ظل السباق مع منافسه الأقرب شباب الأهلي «الوصيف»، برصيد 43 نقطة من 20 مباراة، فيما يطرق في المقابل حتا، الأخير برصيد 6 نقاط، و«الصقور» في المركز قبل الأخير بـ11 نقطة أبواب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وتنطلق «الجولة 22» للدوري اليوم، بمباراتي حتا مع عجمان، والجزيرة مع بني ياس، وتتواصل غداً بمواجهات خورفكان مع العين على استاد هزاع بن زايد، والبطائح مع الوصل، وشباب الأهلي مع الشارقة، وتختتم الجولة الثلاثاء بلقاء الوحدة مع النصر.

وعلى استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، يأمل حتا «الأخير»، الذي يقف على بُعد 4 نقاط من إعلان الهبوط والعودة إلى دوري الدرجة الأولى، تأجيل مصيره المحتوم في المواجهة أمام ضيفه عجمان «التاسع» برصيد 23 نقطة، والعائد إلى سكة النتائج الإيجابية بفوزين على التوالي في آخر جولتين أمام الوحدة 2-1، وخورفكان 3-0 بقرار إداري من لجنة الانضباط.

وتبدو الكفة متقاربة على مستوى نتائج مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين» في 5 مباريات سابقة، بفوز «الإعصار» في مباراتين، و«البرتقالي» في مباراة، مقابل التعادل في مباراتين آخرهما بنتيجة 1-1 في الدور الأول للموسم الحالي على استاد راشد بن سعيد في عجمان.

وفي مباراة ثانية، تصطدم رغبة الجزيرة «الثامن» برصيد 24 نقطة، في استعاد ذاكرة الفوز الغائبة في آخر 8 مباريات على التوالي في الدوري، لتكون أطول سلسلة عدم انتصار في سجل «فخر أبوظبي» في دوري المحترفين، بطموحات ضيفه بني ياس «العاشر» وله 22 نقطة، والساعي لتحقيق الفوز الثامن في مشواره الحالي، مدعوماً بمعنويات انتصاره في الجولة الماضية أمام ضيفه حتا 4-2.

ويتفوق «فخر أبوظبي» في المواجهات المباشرة أمام «السماوي» برصيد 15 انتصاراً، مقابل الخسارة في 3 والتعادل في 7 مواجهات، وكان الجزيرة حقق الفوز في مباراة الدور الأول 4-1.

«أهداف المنطقة»

سُجلت جميع أهداف مواجهات حتا وعجمان من داخل «منطقة الجزاء»، وسجل «الإعصار» 5 أهداف في المواجهات السابقة أمام «البرتقالي»، فيما اكتفى الأخير بتسجيل هدفين.

أفضلية «فخر أبوظبي»

لم يحافظ بني ياس على نظافة شباكه في أية مواجهة ضد الجزيرة في «دوري المحترفين»، ويعد «فخر أبوظبي» أكثر فريق هز شباك «السماوي» في تاريخ دوري المحترفين برصيد 62 هدفاً.