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الرياضة

جوران.. «الانكسار» إلى «الانتصار»

جوران.. «الانكسار» إلى «الانتصار»
5 مايو 2024 01:30

دبي (الاتحاد)

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تحول الصربي جوران توفيجدزيتش مدرب الوحدة إلى «حديث الساعة» على مواقع «السوشيال ميديا»، بعدما قاد «العنابي» إلى الفوز بكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» للمرة الثالثة في تاريخ النادي، لتتغير مسيرة المدرب الصربي من «الانكسار» إلى «الانتصار».
لم تكن بداية جوران مع النصر جيدة، رغم أنه انتقل من عجمان بـ «التراضي»، بعدما وجدت إدارة «العميد» ضالتها في المدرب الذي يقود الفريق إلى الانتصارات، والمنافسة على الألقاب، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، وانتظرت إدارة النصر حتى الجولة السابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، لتعلن إقالته عقب الخسارة أمام البطائح بهدفين، بعدما تراجع «الأزرق» إلى المركز العاشر بـ7 نقاط من انتصارين وتعادل، فيما تكبد 4 خسائر على يد الجزيرة وبني ياس والشارقة والبطائح.
وانتقل المدرب الصربي إلى الوحدة الذي كان يعاني من النتائج السلبية، والبداية في البطولة الودية التي نظمها النادي، ونجح جوران في قيادة الفريق إلى نصف نهائي كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بالفوز على الوصل في مجموع المباراتين، بعدما تفوق عليه في العودة 4-0، ليصعد لمواجهة العين في النهائي، ويحصد اللقب، وهو أول إنجاز للمدرب في ملاعبنا، بعدما قاد عدداً من الأندية، منها الفجيرة وخورفكان واتحاد كلباء وعجمان والنصر والوحدة، وسبق أن قاد بني ياس في الدرجة الأولى، وصعد به إلى «المحترفين» موسم 2017-2018.
ورغم النتائج غير المرضية لجماهير «أصحاب السعادة» في الدوري في المباريات الأخيرة، بعدما خسر الفريق أمام اتحاد كلباء وعجمان، وتعادل مع الإمارات، إلا أن جوران قاد «العنابي» إلى الفوز على البطائح والجزيرة وحتا وبني ياس وتعادل مع الشارقة وشباب الأهلي والإمارات، وخسر أمام اتحاد كلباء وعجمان فقط، ووضع الفريق في المركز الرابع  برصيد 35 نقطة.

جوران
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