فيرستابن بطل السرعة في ميامي



ميامي (رويترز)



فاز ماكس فيرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات بسباق السرعة الثاني الذي يقام هذا الموسم وذلك على هامش جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا-1 للسيارات.

وتواصلت هيمنة السائق الهولندي (26 عاماً)، والذي انطلق من المركز الأول، ومضى في طريقه للفوز، دون منافسة تذكر، متفوقاً بفارق 3.371 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري.

وبهذا يحافظ فيرستابن على سجله خالياً من الهزائم في ميامي، ويعزز صدارته للترتيب العام للسائقين، متفوقاً على زميله في الفريق سيرجيو بيريز الذي أنهى السباق ثالثاً.

وقال فيرستابن «لم تكن البداية جيدة لذا كان علي أن أضغط عليه (لوكلير) بعض الشيء. لحسن الحظ، سارت الأمور بشكل جيد في المنعطف الأول، لم تكن (الأمور) مثالية، لذا لا يزال أمامنا بعض العمل لنقوم به، ولكن من الجيد تحقيق الفوز، أنا سعيد بهذا، ويمنحنا بضع نقاط جيدة لنحسنها».