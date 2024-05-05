ميسي يسجل 3 أرقام قياسية في مباراة!



نيويورك (د ب أ)



سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً غير مسبوق، في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين، بعدما سجل هدفاً وصنع 5 أهداف، ليقود فريقه إنتر ميامي إلى اكتساح نيويورك ريد بولز 6-2.

وسجل ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات من قبل، ثلاثة أرقام قياسية من خلال المباراة عبر المساهمة في 6 أهداف منها صناعة 5 أهداف، وإن الأهداف الخمسة التي صنعها جاءت في شوط واحد.

ونجح ميسي الفائز بجائزة لاعب الشهر في أبريل، في التسجيل وصناعة الأهداف في ست مباريات متتالية.

وسجل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الشريك السابق لميسي في هجوم برشلونة الإسباني، ثلاثة أهداف «هاتريك»، وأضاف ماتياس روخاس هدفين لإنتر ميامي.

ويقتسم ميسي وسواريز صدارة قائمة الهدافين برصيد عشرة أهداف لكل منهما، ليمنحا إنتر ميامي صدارة المجموعة الشرقية برصيد 24 نقطة.