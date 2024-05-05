جيرونا.. «التأهل التاريخي» إلى «الأبطال» بالتميز الإماراتي



مراد المصري (أبوظبي)



حقق جيرونا إنجازاً تاريخياً، بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، بعدما جدد الفوز على برشلونة 4-2، ليرفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني للدوري الإسباني، قبل 4 جولات على نهاية الموسم، في مفاجأة تعتبر الأكبر على الإطلاق على صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ويأتي الإنجاز بعلامة التميز الإماراتي، لأن الفريق «الكتالوني» أحد أعضاء «مجموعة السيتي الكروية».

وتأهل جيرونا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، للمرة الأولى في تاريخه عام 2017، وخلال هذه الفترة استفاد من استثمار مجموعة السيتي الكروية، ليبدأ لاحقاً في تثبيت أقدامه في دوري الأولى، وبعد الهبوط مجدداً عام 2019، نجح في العودة عام 2022، وبعد احتلاله المركز العاشر الموسم الماضي، انطلق بقوة هذا الموسم، وبسقف رواتب لا يتخطى 52 مليون يورو، مقارنة بالأندية التي اعتادت التأهل إلى المسابقة الأكبر في أوروبا من إسبانيا، بميزانيات إنفاق تبدأ من 150 مليون يورو، وتصل إلى 727 مليوناً، كما هو حال ريال مدريد بطل الموسم الحالي، وتمكن جيرونا من حجز مقعده في إنجاز كبير للغاية.

وما يزيد من قيمة إنجاز جيرونا، أنه يلعب كرة قدم جميلة وهجومية، ويبلغ رصيده حالياً 73 هدفاً مقابل 74 هدفاً لريال مدريد، ويتفوق على برشلونة الذي أحرز 70 هدفاً، كما أنه يملك ثاني أقوى دفاع باستقباله 42 هدفاً، بأداء جماعي متميز بقيادة المدرب ميتشيل.

وفيما يسود النقاش حول مشاركة جيرونا في دوري أبطال أوروبا، بالنظر إلى الملكية المشتركة مع مانشستر سيتي، فإن المؤشرات إيجابية لمشاركة الفريق، بحكم أن مجموعة السيتي الكروية تملك نسبة أقل من 50% في النادي الإسباني، وتحديداً 47%، كما أن العمليات اليومية والإدارية منفصلة تماماً، فيما تم تقديم أوراق اعتماد الرخصة الأوروبية من الاتحاد الأوروبي الذي يبقي الباب مفتوحاً حتى نهاية الشهر الجاري، قبل إصدار قراراته الرسمية خلال أيام، أو بعد نهاية فترة الحد الأقصى للتقديم.