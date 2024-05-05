الشارقة وشباب الأهلي يتألقان في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



حسم الشارقة وشباب الأهلي الجولة الأولى من نصف نهائي دوري أقوياء اليد، حيث نجح «الملك» في التفوق على مليحة 35-22، في اللقاء الذي جمع الفريقين، بصالة نادي الشارقة، وانتهى الشوط الأول لمصلحة صاحب الأرض 15-8، فيما تفوق شباب الأهلي على العين 30-25، في المباراة التي أقيمت بصالة الفرسان، وانتهى الشوط الأول لمصلحة أصحاب الأرض 13-12.

وتقام جولة العودة يوم الثلاثاء، لتحديد طرفي نهائي الدوري، عندما يستضيف مليحة منافسه الشارقة، وليس أمامه إلا الفوز، بينما يكفي الشارقة التعادل للعبور إلى النهائي، وهو ما ينطبق على العين الذي يستضيف شباب الأهلي.

وعلى مراكز الترضية، فاز الجزيرة على النصر 25-23 بصالة الوصل، ودبا الحصن على الوصل 33-31 بصالة البطائح، ويلتقي الجزيرة مع دبا الحصن على المركز الخامس، والوصل مع النصر على المركز السابع الجمعة المقبل.

يذكر أن الدوري يعود إلى نظامه القديم من دورين، بداية من الموسم المقبل، بعد قرار الجمعية العمومية للاتحاد في الاجتماع الأخير بأغلبية الأصوات.