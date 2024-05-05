مودريتش وناتشو.. «القياسية 25»



مراد المصري (أبوظبي)



أسهم حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 36، في منح «الثنائي»، الإسباني ناتشو والكرواتي لوكا مودريتش، إمكانية التقدم في سجل الأرقام القياسية للاعبين الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ «الميرنجي»، بعدما عادلا الفرنسي كريم بنزيمة، والبرازيلي مارسيلو بـ25 لقباً.

كان باكو خينتو الذي يتصدر القائمة في ترتيب لاعبي ريال مدريد الحاصلين على أكبر عدد من الألقاب مع فريق العاصمة، بفوزه بـ23 لقباً خلال مسيرته مع البلانكوس، والتي امتدت من 1953 إلى 1971، ولكن تغير ذلك في السنوات الماضية، حيث رفع مارسيلو لقبه الـ25 قائداً لريال مدريد عام 2022، قبل أن يفعل بنزيمة الشيء نفسه، قبل رحيله في «صيف 2023».

الآن، هناك لاعبان آخران فازا بـ25 لقباً في ريال مدريد، إذ ساعد ناتشو ولوكا مودريتش فريق المدرب كارلو أنشيلوتي على الفوز بلقب «الليجا» قبل 4 جولات من نهاية الموسم، وهما اللذان توجا في يناير الماضي بلقب كأس السوبر، ويأملان في إنهاء الموسم، برفع لقب آخر، يكون رقم 26 لهما مع النادي، إذا تمكنا من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في ويمبلي، والفوز باللقب مرة أخرى.

ويكون لقب «الأبطال» هو السادس للاعبين، ومن المثير للاهتمام، وسبق لهما الحصول على 4 بطولات للدوري الإسباني، لقبين في كأس الملك، و5 كؤوس سوبر إسباني، و5 ألقاب دوري الأبطال، و5 كؤوس عالم للأندية، و4 كؤوس سوبر أوروبي.

ورغم أن طريقهما إلى الفريق الأول لريال مدريد كان مختلفاً تماماً، حيث صعد ناتشو من الأكاديمية، بينما جاء مودريتش في صفقة انتقال من توتنهام الإنجليزي عام 2012، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

على مدار الموسم الحالي في الدوري، لعب ناتشو 25 مباراة، وأسهم في حصول فريق أنشيلوتي على أفضل دفاع، باستقبال 22 هدفاً في 34 جولة.

وشارك مودريتش في 29 مباراة، وسجل هدفين، وقدم 5 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم من مقاعد البدلاء في لحظات مهمة، وساعد ذلك ريال مدريد على أن يصبح بطلاً لإسبانيا مرة أخرى.