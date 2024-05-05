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الرياضة

5 أسباب تعيد ريال مدريد إلى قمة «الليجا»

5 أسباب تعيد ريال مدريد إلى قمة «الليجا»
5 مايو 2024 13:09

 
مراد المصري (أبوظبي)

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عاد ريال مدريد إلى قمة كرة القدم الإسبانية، بحصد لقب «الليجا» للمرة الـ36، رغم أن الفريق واجه ظروفاً صعبة، إلا أنه نجح في تجاوزها، ما بين الإصابات التي عصفت بأبرز لاعبيه، ورحيل الفرنسي كريم بنزيمة هدافه الموسم الماضي، بل فرض هيمنته على «الكلاسيكو» بالفوز مرتين على برشلونة، وسط تألق كبير لصفقة الصيف الإنجليزي جود بيلينجهام.
السبب الأول يعود إلى قدرة «البلانكوس» على حصد النتائج الإيجابية، وخسر مرة واحدة فقط خارج الديار، وجمع 40 نقطة من أصل 51 متاحة بعيداً عن قواعده، فيما لم يعرف الخسارة على ملعب سانتياغو برنابيو، وبلغت المحصلة 14 انتصاراً في 16 مباراة. 
السبب الثاني يكمن في تأثير جود بيلينجهام، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وسجل اللاعب 10 أهداف، في أول 11 مباراة له في «الليجا»، ونجح في فرض نفسه في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلف المهاجمين، ليصل الآن إلى 18 هدفاً، ويبقى في دائرة المنافسة على لقب هداف الموسم، وأصبح واحداً من أفضل لاعبي الوسط في كرة القدم العالمية في سن الـ20.
السبب الثالث هو قدرة ريال مدريد على التعامل مع الإصابات، وشهد الموسم غياب الحارس الأول تيبو كورتوا، والمدافعين الأساسيين دافيد ألابا وإدير ميليتاو في معظم الوقت، بسبب إصابات طويلة الأمد أضرت بالفريق.
في هذه الأثناء، برز لاعبون مثل أندريه لونين، أنطونيو روديجر، ناتشو فيرنانديز وأوريلين تشواميني في قيادة ريال مدريد إلى النجاح. 
السبب الرابع أن إحدى مميزات البطل، قدرته على التفوق على المنافسين في الأوقات الحرجة من المباريات، ليوجه لهم ضربة معنوية في سباق على اللقب.
وجاء السبب الخامس، بفضل التفوق المطلق في «الكلاسيكو»، وأسهم هدفان من بيلينجهام في قيادة «الملكي» إلى انتصارين ضد «البلوجرانا» هذا الموسم في الدوري.
في البداية، تألق بيلينجهام في اللقاء الأول، على أرض برشلونة في أكتوبر، بعدما أدرك التعادل بتسديدة من مسافة بعيدة المدى، قبل 22 دقيقة من نهاية المباراة، أعقبه الهدف الثاني الحاسم في الوقت المحتسب بدل الضائع، ثم أقيمت المواجهة الثانية في الدوري بين الفريقين على ملعب سانتياغو البرنابيو في أبريل الماضي، وسجل بيلينجهام هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، في انتصار ريال مدريد 3-2 على «الكتالوني».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
جيرونا
كريم بنزيمة
جود بيلينجهام
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