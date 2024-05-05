الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي بطل «دوري 19»

شباب الأهلي بطل «دوري 19»
5 مايو 2024 13:34

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله الحمادي يحرز لقب «فردي الدراجات»
سلطان بن حمدان: العين قادر على تحقيق «الطموحات الإماراتية» في «الآسيوية»


تُوج شباب الأهلي لكرة القدم بلقب دوري الشباب تحت 19 سنة، بعد فوزه على خورفكان بخمسة أهداف، في المباراة التي جرت على استاد شباب الأهلي بالعوير، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة للدوري.
سجل أهداف «الفرسان»، عبدالعزيز الأصبحي في الدقيقة 24، ومحمد جمعة المنصوري في الدقيقتين 39 و54، ودريسا كوليبالي في الدقيقة 60، ومحمد فهد البناي في الدقيقة 88.
وسلم يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، الميداليات الذهبية ودرع الدوري للاعبي شباب الأهلي.
وحسم فارق المواجهات المباشرة اللقب لمصلحة «الفرسان»، بعد تساويه في النقاط مع العين «83 نقطة»، والذي احتل مركز الوصافة، في حين جاء الوصل في المركز الثالث وله 72 نقطة.
حقق شباب الأهلي الفوز في 27 مباراة، وتعادل مرتين، بينما خسر مباراة واحدة فقط طوال مشواره في المسابقة.
من جهة أخرى، نجح لاعبو شباب الأهلي في تسجيل 124 هدفاً جعلتهم ثاني أقوى هجوم بعد فريق العين الأقوى هجوماً برصيد 146 هدفاً، ثم الوصل في المركز الثالث بـ102 هدف.
 

شباب الأهلي
العين
الوصل
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بمنح هلال سعيد المري لقب «معالي» وتعيينه عضواً في مجلس دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بمنح هلال سعيد المري لقب «معالي» وتعيينه عضواً في مجلس دبي
اليوم 11:41
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كينيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كينيا
اليوم 15:09
عبدالله الحمادي يحرز لقب «فردي الدراجات»
الرياضة
عبدالله الحمادي يحرز لقب «فردي الدراجات»
اليوم 15:00
طحنون بن زايد: قواتنا المسلحة.. درع الوطن وسيفه
علوم الدار
طحنون بن زايد: قواتنا المسلحة.. درع الوطن وسيفه
اليوم 14:55
عبدالله بن زايد: قرار توحيد القوات المسلحة عزز أركان الاتحاد
علوم الدار
عبدالله بن زايد: قرار توحيد القوات المسلحة عزز أركان الاتحاد
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©