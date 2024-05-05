شباب الأهلي بطل «دوري 19»



دبي (الاتحاد)



تُوج شباب الأهلي لكرة القدم بلقب دوري الشباب تحت 19 سنة، بعد فوزه على خورفكان بخمسة أهداف، في المباراة التي جرت على استاد شباب الأهلي بالعوير، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة للدوري.

سجل أهداف «الفرسان»، عبدالعزيز الأصبحي في الدقيقة 24، ومحمد جمعة المنصوري في الدقيقتين 39 و54، ودريسا كوليبالي في الدقيقة 60، ومحمد فهد البناي في الدقيقة 88.

وسلم يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، الميداليات الذهبية ودرع الدوري للاعبي شباب الأهلي.

وحسم فارق المواجهات المباشرة اللقب لمصلحة «الفرسان»، بعد تساويه في النقاط مع العين «83 نقطة»، والذي احتل مركز الوصافة، في حين جاء الوصل في المركز الثالث وله 72 نقطة.

حقق شباب الأهلي الفوز في 27 مباراة، وتعادل مرتين، بينما خسر مباراة واحدة فقط طوال مشواره في المسابقة.

من جهة أخرى، نجح لاعبو شباب الأهلي في تسجيل 124 هدفاً جعلتهم ثاني أقوى هجوم بعد فريق العين الأقوى هجوماً برصيد 146 هدفاً، ثم الوصل في المركز الثالث بـ102 هدف.

