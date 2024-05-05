«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل مهرجان «براعم الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)



حقق مهرجان براعم وصغار الجودو السنوي المفتوح نجاحاً كبيراً، يدعو إلى التفاؤل بميلاد قاعدة جديدة من مواهب اللعبة، دعماً للمنتخبات الوطنية العمرية، بعد أن شارك أكثر من 220 واعداً في المهرجان الذي نظمه الاتحاد، بمجمع زايد الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة بالفجيرة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وبرعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، تحت شعار «الكل فائز».

وأسفرت النتائج النهائية، عن تتويج «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» بالمركز الأول، وتبعه «الفجيرة للفنون القتالية» وصيفاً، وخورفكان في المركز الثالث، وعلى مستوى الفردي توزعت 12 ذهبية من أصل 36 ميدالية ملونة.

ونال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 6 ذهبيات حصل عليها سلطان الظاهري «وزن تحت 42 كجم»، وسيف محمد «وزن تحت 50 كجم»، وحسن الحمادي «وزن تحت 60 كجم»، وعمر الأنصاري «وزن تحت 73 كجم»، ويوسف محمد «وزن تحت 81 كجم»، وأحمد البناي «وزن فوق 81 كجم».

ونال «الفجيرة للفنون القتالية» الميداليات الذهبية عن طريق عبد العزيز محمد «وزن تحت 30 كجم»، ومحمد عبد الكريم «وزن تحت 34 كجم»، وعمر العوضي «وزن تحت 46 كجم»، وخليفة اليماحي «وزن تحت 55 كجم»، وآدم حسن «وزن تحت 66 كجم» واستحق لاعب خورفكان حمدان صالح ذهبية وزن تحت 38 كجم.

وفي ختام المهرجان السنوي، قام محمد جاسم أمين السر المساعد، مسؤول الجودو المحلي، يرافقه عيسى بن هويدن، عضو الاتحاد، رئيس لجنة الأندية والمراكز بالمنطقة الشرقية والشمالية بتكريم المشاركين وتتويج الأندية الفائزة.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي نجاح مهرجان براعم وصغار الجودو، موجهاً بمواصلة العمل من أجل إيجاد قاعدة عريضة من الموهوبين، مع توفير كافة متطلبات النجاح، لتحفيز الصغار لمواصلة المشوار في مجال اللعبة.

وشكر ابن ثعلوب كافة الجهات التي أسهمت في إنجاح المهرجان، وتحديداً رئيس وأعضاء نادي الفجيرة للفنون القتالية على تعاونهم الصادق المستمر، وثمن جهود الأندية المشاركة، مما أسهم في خروج المهرجان بصورة رائعة، أكدت تميّز الفئات العمرية في مختلف الأندية، وعكست سعي الجميع لتوسيع قاعدة اللعبة، وهو ما يدعو للتفاؤل بمستقبل زاهر للعبة.