الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل مهرجان «براعم الجودو»

«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل مهرجان «براعم الجودو»
5 مايو 2024 14:30

 

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: قواتنا المسلحة.. درع الوطن وسيفه
عبدالله بن زايد: قرار توحيد القوات المسلحة عزز أركان الاتحاد


حقق مهرجان براعم وصغار الجودو السنوي المفتوح نجاحاً كبيراً، يدعو إلى التفاؤل بميلاد قاعدة جديدة من مواهب اللعبة، دعماً للمنتخبات الوطنية العمرية، بعد أن شارك أكثر من 220 واعداً في المهرجان الذي نظمه الاتحاد، بمجمع زايد الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة بالفجيرة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وبرعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، تحت شعار «الكل فائز».
وأسفرت النتائج النهائية، عن تتويج «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» بالمركز الأول، وتبعه «الفجيرة للفنون القتالية» وصيفاً، وخورفكان في المركز الثالث، وعلى مستوى الفردي توزعت 12 ذهبية من أصل 36 ميدالية ملونة.
ونال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 6 ذهبيات حصل عليها سلطان الظاهري «وزن تحت 42 كجم»، وسيف محمد «وزن تحت 50 كجم»، وحسن الحمادي «وزن تحت 60 كجم»، وعمر الأنصاري «وزن تحت 73 كجم»، ويوسف محمد «وزن تحت 81 كجم»، وأحمد البناي «وزن فوق 81 كجم».
ونال «الفجيرة للفنون القتالية» الميداليات الذهبية عن طريق عبد العزيز محمد «وزن تحت 30 كجم»، ومحمد عبد الكريم «وزن تحت 34 كجم»، وعمر العوضي «وزن تحت 46 كجم»، وخليفة اليماحي «وزن تحت 55 كجم»، وآدم حسن «وزن تحت 66 كجم» واستحق لاعب خورفكان حمدان صالح ذهبية وزن تحت 38 كجم.
وفي ختام المهرجان السنوي، قام محمد جاسم أمين السر المساعد، مسؤول الجودو المحلي، يرافقه عيسى بن هويدن، عضو الاتحاد، رئيس لجنة الأندية والمراكز بالمنطقة الشرقية والشمالية بتكريم المشاركين وتتويج الأندية الفائزة.
وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي نجاح مهرجان براعم وصغار الجودو، موجهاً بمواصلة العمل من أجل إيجاد قاعدة عريضة من الموهوبين، مع توفير كافة متطلبات النجاح، لتحفيز الصغار لمواصلة المشوار في مجال اللعبة.
وشكر ابن ثعلوب كافة الجهات التي أسهمت في إنجاح المهرجان، وتحديداً رئيس وأعضاء نادي الفجيرة للفنون القتالية على تعاونهم الصادق المستمر، وثمن جهود الأندية المشاركة، مما أسهم في خروج المهرجان بصورة رائعة، أكدت تميّز الفئات العمرية في مختلف الأندية، وعكست سعي الجميع لتوسيع قاعدة اللعبة، وهو ما يدعو للتفاؤل بمستقبل زاهر للعبة.

الإمارات
الفجيرة
الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بمنح هلال سعيد المري لقب «معالي» وتعيينه عضواً في مجلس دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بمنح هلال سعيد المري لقب «معالي» وتعيينه عضواً في مجلس دبي
اليوم 11:41
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كينيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كينيا
اليوم 15:09
عبدالله الحمادي يحرز لقب «فردي الدراجات»
الرياضة
عبدالله الحمادي يحرز لقب «فردي الدراجات»
اليوم 15:00
طحنون بن زايد: قواتنا المسلحة.. درع الوطن وسيفه
علوم الدار
طحنون بن زايد: قواتنا المسلحة.. درع الوطن وسيفه
اليوم 14:55
عبدالله بن زايد: قرار توحيد القوات المسلحة عزز أركان الاتحاد
علوم الدار
عبدالله بن زايد: قرار توحيد القوات المسلحة عزز أركان الاتحاد
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©