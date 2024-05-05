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الرياضة

«بيانيتش الشارقة» يُعلن اعتزال «اللعب الدولي»

«بيانيتش الشارقة» يُعلن اعتزال «اللعب الدولي»
5 مايو 2024 13:56

علي معالي (دبي)
أعلن البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط الشارقة، اعتزال اللعب لمنتخب بلاده دولياً، بعد مسيرة حافلة، خاض خلالها 115 مباراة دولية.
قال بياينتش على حسابه الشخصي في «إنستجرام»:«بعد 16 عاماً من حياتي في البوسنة والهرسك، حان الوقت للقول، لقد انتهت مسيرتي الكروية مع منتخب بلادي، بالتأكيد يعتبر هذا واحد من القرارات الصعبة في حياتي، ولكن بفخر كبير وسرور حقيقي أستطيع القول حالياً كفى».
قال بيانيتش: «لعبت 115 مباراة، وعشت الكثير من لحظات الفرح، وذهبت إلى كأس العالم، وكان كل ذلك حلماً راودني عندما كنت طفلاً صغيراً وأصبح ذلك حقيقة، لقد ارتديت دائماً قميص منتخب بلادي بكل حب وفخر، ولعبت من أجل بلدي وجماهيرنا المخلصة في الكثير من المنافسات».
ووجه بيانيتش عدة رسائل لعدة جهات قائلاً: «شكراً لكل الأجهزة الفنية التي عملت معها بالمنتخب وأفراد الأجهزة الطبية الذين دعموني في مسيرتي، وشكراً لعشاق البوسنة والهرسك على إيمانهم بي ومساعدتي في تحقيق حلمي واللعب للبلد الذي أحبه».
وأضاف: «أعظم الامتنان لوالدي وعائلتي بأكملها، لقد كنتم قوتي ودعمي في كل شيء، في كل نادٍ لعبت فيه، كنت بوسنياً فخوراً، وأسعى دائماً لأن أكون قدوة لأطفالنا، على أمل أن ينضموا يوماً ما إلى أكبر الأندية في العالم، وأتمنى للمنتخب الوطني كل التوفيق في المستقبل».
لعب بيانيتش (34 عاماً)، عدد 115 مباراة في البوسنة والهرسك وسجل 17 هدفاً، ظهر للمرة الأولى في عام 2008 في مباراة ودية ضد بلغاريا، طوال مسيرته لعب لعدة أندية عالمية، ميتز وليون (فرنسا)، وروما ويوفنتوس (إيطاليا)، وبرشلونة (إسبانيا) وبشكتاش (تركيا)، وهو حالياً ضمن صفوف فريق الشارقة.

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