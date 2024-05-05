هالاند «سوبرهاترك» للمرة الأولى في «البريميرليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)



منذ حضور النرويجي إيرلينج هالاند «23 عاماً» إلى إنجلترا في «صيف 2022»، يواصل تألقه وتسجيله للأهداف في مختلف المسابقات التي يشارك فيها فريقه مانشستر سيتي.

ونجح «الفتى الذهبي» في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك»، في مرمى وولفرهامبتون، ضمن «الجولة الـ36» للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، منها هدفان من ركلتي جزاء، وهدف برأسه وآخر بتسديدة قوية من قدمه، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها هالاند «سوبر هاتريك» في الدوري، منذ مجيئه إلى إنجلترا.

ورفع هالاند رصيده إلى 36 هدفاً هذا الموسم، منها 25 هدفاً في الدوري الإنجليزي، تصدر بها قائمة هدافي البطولة بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل وكول بالمر متوسط ميدان تشيلسي، وكل منهما له 20 هدفاً.

وكان هالاند حقق في الموسم الماضي رقماً قياسياً في عدد الأهداف التي يسجلها لاعب خلال موسم، حيث أحرز 52 هدفاً في 53 مباراة، مع صناعة 9 أهداف أخرى، بإجمالي 61 مساهمة تهديفية.

ولولا تعرض هالاند للإصابة أكثر من مرة هذا الموسم، لكان بمقدوره أن يقترب كثيراً من رقم الموسم الماضي، إذ أنه لم يلعب هذا الموسم إلا 28 مباراة فقط.

ورفع السيتي رصيده إلى 82 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر حتى الآن، وإن كانت تتبقى لـ«البلومون» مباراة.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 25 هدفاً فأكثر في أول موسمين له في المسابقة.

وعاد «الفتى الذهبي» إلى سباق الحذاء الذهبي الأوروبي الذي يُمنح لصاحب أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية، خلال عام ميلادي كامل وليس موسماً، حيث يتصدر القائمة في الوقت الحالي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 27 هدفاً سجلها في «البوندسليجا»، يليه الأرجنتيني لاوتارو مارتينز مهاجم إنتر ميلان برصيد 23 هدفاً، ثم الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان برصيد 21 هدفاً، بينما يحل هالاند خامساً برصيد 18 هدفاً، ويتقدم عليه في المركز الرابع سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت الألماني برصيد 20 هدفاً.

وحصل هالاند على الحذاء الذهبي الأوروبي الموسم الماضي، بعد أن سجل 36 هدفاً في الدوري الإنجليزي.