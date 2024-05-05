الأندية تعتمد على «اللاعب المواطن» بـ55.5% في «أدنوك للمحترفين»



مراد المصري (أبوظبي)



بلغ معدل اعتماد أندية «دوري أدنوك للمحترفين» على اللاعبين المواطنين نسبة 55.5%، من إجمالي دقائق اللعب خلال المباريات التي أقيمت بين أبريل 2023 وأبريل 2024، بحسب دراسة أصدرها المركز الدولي للدراسات الرياضية، وشملت أبرز الدوريات حول العالم.

وبحسب الإحصائية، فإن البطائح يعتبر الأعلى إشراكاً للاعبين المواطنين، خلال عام، بواقع 64%، يليه بني ياس، عجمان 61%، الإمارات، النصر، خورفكان 58%، شباب الأهلي، حتا 57%، العين، اتحاد كلباء 56%، الشارقة 55%، الوحدة 51%، الجزيرة 46% الوصل 40%.

وعلى صعيد نسبة اللاعبين المواطنين من أبناء النادي، والذي قام بتدريبهم في الأكاديمية وفرق الفئات السنية، جاء العين بالصدارة بنسبة 39%، يليه الجزيرة 46%، الوحدة 32%، بني ياس 29%، اتحاد كلباء 28%، شباب الأهلي 26%، النصر 24%، الوصل 23%، عجمان والشارقة 19%، الإمارات 17%، حتا 8%، البطائح 2%، وخورفكان صفر%.

على الصعيد العالمي، احتل أتلتيك بلباو الصدارة بإشراكه 100% لاعبين إسبانيين، وذلك يعود إلى تقاليد النادي الخاصة به، بإشراك لاعبين من أصول باسكية أو نشؤوا في منطقة الباسك فقط، وتبعه في القائمة بالنسبة للدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، هايدنهايم الألماني 96%، وأوساسونا الإسباني 88%، ولوهافر الفرنسي 82%، وديبورتيفو ألافيس الإسباني 81%، ولاس بالماس الإسباني 78% وكولن الألماني 75%.

وجاء أتلتيك بلباو في صدارة الأعلى إشراكاً للاعبين، تم تدريبهم في الأكاديمية بواقع 62%، وكانت الهيمنة الإسبانية حاضرة بقوة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بوجود ريال سوسيداد بنسبة 51%، وبرشلونة 41%، وأوساسونا 38% وفالنسيا 34%، ومن أبرز الموجودين في القائمة ريال مدريد بالمركز الحادي عشر بواقع 28%.