«العاصفة» يُتوج بلقب «الشاطئية» في «دلما التاريخي»

الظفرة (الاتحاد)



شهد مهرجان سباق دلما التاريخي بدورته السابعة، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشاركة واسعة في بطولات كرة القدم الشاطئية للكبار والسباحة بفئاتها الست والكاياك للصغار، وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وذلك على مسرح المهرجان الذي يقام في مدينة دلما بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وحصد فريق «العاصفة» لقب بطولة كرة القدم الشاطئية للكبار، وذلك بعد تفوقه على «الحرس الوطني» بضربات الترجيح، وأسفرت المباراة النهائية عن تعادل الفريقين 1-1، فيما حل فريق «ليوا» في المركز الثالث.

وفي بطولة الكاياك للصغار «أقل من 16 سنة»، ذهب المركز الأول إلى سعود عزيز الحوسني، وتبعه غانم جمعة القبيسي، وشهاب أبوضيف، وراشد علي الحمادي، وسيف عبدالله الحمادي.

وفي بطولة السباحة لمسافة 50 متراً للصغار، حصد المركز الأول إبراهيم المرزوقي، وتبعه محمد الفزاري، وفهد الحوسني، أما السباحة لمسافة 100 متر للصغار، ذهب المركز الأول إلى محمد الحمادي، وتبعه سيف الشامسي، وفلاح الفزاري.

وفي بطولة السباحة لمسافة 50 متراً للكبار، فاز محمد البسطي بالمركز الأول، وجاء محمد الجاه في «الوصافة»، ويامن أمريش ثالثاً، وفي السباحة لمسافة 100 متر للكبار احتل حمدان المزروعي المركز الأول، وتبعه عبدالرحمن البلوشي، وأحمد الحمادي.

وفي فئة 200 متر للكبار، كان المركز الأول من نصيب صلاح الدين صباح، وتبعه عمران علي، وأنجيلي بيتاي، أما في فئة 400 متر للكبار، فجاء رايان راجدين في المقدمة، ومن بعده إيفان ناجوكي، وحميد آل علي.

من ناحية أخرى، زار وفد من اللجنة المنظمة لسباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، المركز الوطني للأرصاد، لمتابعة حالة الطقس، من أجل تحديد موعد مثالي لإقامة السباق خلال الفترة المقبلة، والذي يعد الحدث الأبرز في المهرجان بنسخته السابعة.

وتعرّف وفد اللجنة المنظمة من المسؤولين في المركز الوطني للأرصاد على تفاصيل الحالة الجوية، وجهود المركز في عمليات الرصد والمتابعة المستمرة التي قام بها خلال الأيام الماضية، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية بكل استباقية واحترافية ومرونة.

ووفقاً للمعلومات، تقوم اللجنة بدراسة الوضع لتحديد موعد لانطلاقة السباق، الذي ينتظره الملاك والنواخذة والبحارة لتقديم ملحمة تراثية جديدة في مهرجان سباق دلما التاريخي.



من جانبه، توجه ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالشكر إلى المركز الوطني للأرصاد على حفاوة الاستقبال، وثمن دوره المهم، وهو يعمل وسط ظروف بالغة التعقيد لتحديد مسارات الحالة الجوية، وأيضاً على المعلومات الدقيقة والقيمة التي قدمها للجنة المنظمة للسباق.

وقال: سلامة النواخذة والبحارة والمنظمين والمتابعين للسباق، من أولويات العمل التنظيمي للحدث، ومسؤولية متكاملة بين اللجنة المنظمة للسباق، وجميع المشاركين، لذا كان لا بد من التوجه إلى المركز الوطني للأرصاد للتعرف عن قرب على الحالة الجوية، وتأثيراتها المتوقعة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لدراسة وتقييم الوضع.

وأشاد المهيري بتجاوب الملاك والنواخذة والبحارة مع اللجنة المنظمة للسباق، خلال فترة التسجيل للمشاركة، وإجراءات الفحص الفني للمحامل الشراعية، وأيضاً التفاعل الإيجابي مع التجهيزات التي ظلت تقوم بها اللجنة المنظمة، وما ترتب من إجراءات وقائية بسبب الحالة الجوية.

وأضاف: نأمل أن تستقر حالة الطقس على وضعها الطبيعي الكامل، من أجل تحديد موعد مناسب ومثالي لإقامة السباق، لتكتمل لوحة نجاح المهرجان بأبهى صورة في نسخته السابعة، التي شهدت العديد من الأنشطة الرياضية التراثية والحديثة، والفعاليات الشائقة والمتميزة.