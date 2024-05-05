أنشيلوتي يكشف عن «اللحظة المفضلة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



خرج الإيطالي كارلو أنشيلوتي «64 عاماً» المدير الفني لريال مدريد عن وقاره، بعد أن تُوّج فريقه «رسمياً» بطلاً للدوري الإسباني، موسم 2023-2024، قبل نهاية «الليجا» بأربع جولات، عقب فوزه على قادش 3-صفر، وخسارة برشلونة في الجولة نفسها من جيرونا صاحب المركز الثاني بنتيجة 2-4.

ولم يستطع أنشيلوتي أن يمنع نفسه من الاحتفال مع اللاعبين داخل «غرفة الملابس»، وبدا في منتهى الحماس والسعادة، وهو يقفز ويصفق ويرقص ويهلل، وكأنه قائد الاحتفالية، بينما كانت عدسات الهواتف المحمولة تنقل بالصوت والصورة كل ما يحدث داخل الغرفة.

وانتزع أنشيلوتي البطولة رقم 12 له مع «الميرنجي»، منها بطولتا دوري، الأولى في 2022، والثانية هذا الموسم.

ولم يخسر ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي هذا الموسم، إلا مباراة واحدة فقط أمام أتلتيكو مدريد، من 34 مباراة حتى الآن، وسجل لاعبوه 74 هدفاً، ودخل مرماه 22 هدفاً.

ويُحسب لأنشيلوتي فوزه هذا الموسم على غريمه التقليدي برشلونة ذهاباً وإياباً في «الليجا»، وكذلك فعلها مع جيرونا صاحب المركز الثاني في المسابقة.

غير أن «اللحظة المفضلة» عند أنشيلوتي، حسبما ذكرت شبكة مونت كارلو سبورت، هي تلك التي سجل فيها لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام هدف الفوز على «البارسا» في «الكلاسيكو» في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وهو الهدف الذي وسّع الفارق بين «البلانكوس» و«البلاوجرانا» إلى 11 نقطة بدلاً من 8 نقاط فقط.

ولا تزال أمام «الريال» فرصة لحصد لقب آخر، إذا ما نجح في استكمال مسيرته في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، وأمامه مباراة مهمة الأربعاء في إياب نصف نهائي البطولة أمام بايرن ميونيخ، ولحسن حظه أنها على ملعبه في «السانتياجو برنابيو»، بعد أن تعادل الفريقان في الذهاب 2-2 على ملعب «أليانز أرينا».

وسبق لـ«الملكي» أن حصل على دوري الأبطال مرتين، تحت قيادة أنشيلوتي، الأولى في 2014 خلال فترة ولايته الأولى، والتي استمرت حتى 2015، والثانية في 2022 خلال فترة ولايته الثانية، والمستمرة حتى الآن.

وتردد في بداية الموسم أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يستهدف الحصول على خدمات أنشيلوتي مديراً فنياً لمنتخب «السامبا»، واستمر الحديث طويلاً، إلى أن حسم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الأمر، وقام بتمديد عقد أنشيلوتي حتى «صيف 2026».