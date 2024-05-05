الوحدة.. «السعادة» بعد 6 سنوات



سلطان آل علي (دبي)

تتويج الوحدة بلقب كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، على حساب العين 1-0، في المباراة النهائية، يحمل العديد من المعاني لـ«أصحاب السعادة» على جميع المستويات.

ويمثل اللقب عودة السعادة لـ«العنابي»، بعد غياب 6 سنوات عن الألقاب، وهي ثاني أطول مدة غياب للفريق بين بطولتين، بعد الفترة من 1986 إلى 1994، وأكمل خلالها 8 سنوات.

وتعود آخر بطولة للوحدة إلى موسم 2018-2019 في كأس السوبر وأمام العين كذلك، حيث تعادل الفريقان 3-3 في مباراة شهدت عودة العين، بعد التأخر 3-0، ولكن «العنابي» حسمها بركلات الترجيح وحقق اللقب، ولذلك يمثل اللقب نهاية مواسم الجفاف لـ«أصحاب السعادة»، ونقطة انطلاق للعودة إلى طريق الإنجازات التي اعتاد عليها.

ودخلت البطولة إلى خزائن «العنابي»، لتكون الرقم 16 في السجل التاريخيّ لـ«أصحاب السعادة» الذي يحتل المركز الخامس تاريخياً، وقلص بدوره الفارق بينه وبين النصر الذي يملك 19 بطولة في تاريخه.