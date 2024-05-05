عبدالله الحمادي يحرز لقب «فردي الدراجات»

الشارقة (الاتحاد)

فاز عبدالله الحمادي، دراج فريق الإمارات للمحترفين بسباق الدولة للفردي ضد الساعة للرجال، في السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات في منطقة نزوى بالشارقة، بحضور الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، وبمشاركة 8 دراجين ولمسافة 33 كم، ضمن سلسلة سباقات الموسم الرياضي، لفئتي الرجال والإناث.

وحقق عبدالله الحمادي المركز الأول في السباق بزمن 42:44 دقيقة، وجاء في المركز الثاني سيف الكعبي من فريق شباب الأهلي بزمن 44:57، وحل ثالثاً من نفس الفريق خالد معيوف بزمن 47:01.

وفي فئة الإناث فازت صفية الصايغ لاعبة فريق الإمارات للمحترفين، بسباق الدولة لفردي ضد الساعة، لمسافة 20 كم، بزمن 29:55 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني زميلتها في نفس الفريق زهرة حسين بزمن 32:13 دقيقة.

وقام الدكتور ياسر الدوخي بتكريم الدراجين الفائزين بكأس وميداليات البطولة، التي تأتي قبل ختام الموسم الرياضي، وسباق الفردي، العام المقرر يوم الأحد المقبل.