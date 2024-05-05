الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«العميد» يحصد ثنائية دوري الأشبال والناشئين في الطاولة

«العميد» يحصد ثنائية دوري الأشبال والناشئين في الطاولة
5 مايو 2024 15:30

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬
حصد النصر ثنائية دوري الأشبال والناشئين لكرة الطاولة، في إنجاز جديد لفرق «العميد»، حيث جاء تتويج «الأزرق» بلقب دوري الأشبال، من دون خسارة في الدور النهائي، فيما حل الوصل ثانياً، والشارقة في المركز الثالث.
وتوج أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد الطاولة، وفيصل الكعبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، نجوم «العميد» بكأس الدوري والميداليات الذهبية، فيما نال لاعبو الوصل الميداليات الفضية، والشارقة الميداليات البرونزية.
في المقابل، جاء تتويج أبطال «العميد» بقيادة الثلاثي علي وعبدالله ويوسف الحواي على حساب منافسه الشارقة الذي حل ثانياً، فيما حصد العروبة الميداليات البرونزية بعد احتلاله المركز الثالث، وحصد «الأزرق» العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات من دون خسارة.
وشهدت منافسات الموسم الحالي، مشاركة 16 فريقاً في دوري الأشبال، و14 فريقاً في دوري الناشئين.

أخبار ذات صلة
الأندية تعتمد على «اللاعب المواطن» بـ55.5% في «أدنوك للمحترفين»
الموسم الكروي ينتهي 7 يونيو بمؤجلات العين من أجل «الأبطال»
النصر
كرة الطاولة
اتحاد كرة الطاولة
الوصل
الشارقة
آخر الأخبار
إسقاط مساعدات على شمال قطاع غزة
علوم الدار
"طيور الخير" تُسقط مساعدات جديدة على شمال غزة
اليوم 16:58
دخان يتصاعد من قرية في منطقة دونيتسك
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا
اليوم 16:36
تفوق إماراتي في ختام «الجائزة الكبرى للقوى»
الرياضة
تفوق إماراتي في ختام «الجائزة الكبرى للقوى»
اليوم 17:30
آثار هجوم في باكستان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قوات الأمن تقتل 6 إرهابيين في باكستان
اليوم 17:27
موقف سيارات
الترفيه
موقف سيارة للبيع بنصف مليون يورو
اليوم 17:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©