«العميد» يحصد ثنائية دوري الأشبال والناشئين في الطاولة

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

حصد النصر ثنائية دوري الأشبال والناشئين لكرة الطاولة، في إنجاز جديد لفرق «العميد»، حيث جاء تتويج «الأزرق» بلقب دوري الأشبال، من دون خسارة في الدور النهائي، فيما حل الوصل ثانياً، والشارقة في المركز الثالث.

وتوج أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد الطاولة، وفيصل الكعبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، نجوم «العميد» بكأس الدوري والميداليات الذهبية، فيما نال لاعبو الوصل الميداليات الفضية، والشارقة الميداليات البرونزية.

في المقابل، جاء تتويج أبطال «العميد» بقيادة الثلاثي علي وعبدالله ويوسف الحواي على حساب منافسه الشارقة الذي حل ثانياً، فيما حصد العروبة الميداليات البرونزية بعد احتلاله المركز الثالث، وحصد «الأزرق» العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات من دون خسارة.

وشهدت منافسات الموسم الحالي، مشاركة 16 فريقاً في دوري الأشبال، و14 فريقاً في دوري الناشئين.