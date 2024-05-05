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الرياضة

برونو بيريرا يحتفل بالإنجاز «الخليجي الثاني» مع العروبة

برونو بيريرا يحتفل بالإنجاز «الخليجي الثاني» مع العروبة
5 مايو 2024 16:00

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬
كسب المدرب البرتغالي برونو بيريرا، رهان إدارة نادي العروبة، بعدما احتفل مع لاعبيه وجماهير النادي بحسم فريقه للقب دوري الدرجة الأولى لموسم 2023-2024، وحجز بطاقة الصعود الأولى إلى «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم المقبل 2024-2025، قبل 4 جولات على ختام «دوري الهواة».
وكسب العروبة ضيفه جلف أف سي 2-0 ضمن الجولة 30، ليحسم مبكراً ووسط فرحة جماهيره التتويج بدرع دوري الأولى بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة، مبتعداً بفارق 14 نقطة عن دبا الوصيف برصيد 56 نقطة، والذي تبقت له ثلاث مباريات، وبفارق 15 نقطة عن دبا الحصن «الثالث» برصيد 55 نقطة والذي تبقت له 4 مباريات.
واحتاج برونو ميجيل بيريرا صاحب الـ42 عاماً، إلى أقل من عام منذ إعلان إدارة نادي العروبة التعاقد مع المدرب البرتغالي منتصف يوليو 2023، لتأكيد جدارته في موسمه الأول في الهواة، وينجح في قيادة العروبة لحسم التأهل المستحق.
والتأهل هو الثالث في تاريخ نادي العروبة لـ«دوري الكبار» بعد الأول موسم 1992-1993 والذي أعقب التتويج بلقب دوري الهواة في موسم 1991-1912، فيما جاءت المشاركة الثانية في «دوري الأضواء» والأولى في المحترفين موسم 2021-2022، والذي أعقب التتويج بلقب دوري الأولى 2020- 2021.
ومثل التتويج بدرع «دوري الأولى» الإنجاز الثاني للبرتغالي برونو بيريرا في ملاعب الخليج، بعدما سبق له قيادة نادي السيب لحصد لقب الدوري العماني موسم 2019- 2020 بفارق ثلاث نقاط عن منافسه ظفار حامل اللقب.
ويملك المدرب الشاب خبرات جيدة على صعيد ملاعب الخليج بداية من عمله مدرباً مساعداً في نادي الاتحاد السعودي، إلى جانب الثنائي راؤول كانيدا والسلوفيني ماتجاز كيك موسمي 2011 و2012، ومع نادي النهضة العماني 2017- 2018، والمجزل في دوري الدرجة الأولى السعودي 2019-2020، مروراً بتجربته الناجحة مع السيب العماني، والنصر العماني، والخالدية البحريني موسم 2022-2023.

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