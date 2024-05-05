الموسم الكروي ينتهي 7 يونيو بمؤجلات العين من أجل «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

استقرت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين على إنهاء الموسم الرياضي الجاري 2023-2024 يوم 7 يونيو المقبل، بالمباراة الأخيرة المؤجلة للعين أمام البطائح من الجولة 25، لتقام في ذلك اليوم، بينما سيتم إنهاء جولات الدوري بالجولة الـ 26 مطلع يونيو المقبل، وتحديداً يومي 1 و2 يونيو، وقدمت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الجولة 23 لتقام يومي 13 و14 مايو الجاري، بدلاً من 15 و16 الجاري، بينما تقام مؤجلات الجولة 19 يوم 10 مايو الجاري، وهي مباريات تلك الجولة، التي كان قد تقرر تأجيلها بسبب الظروف الجوية التي مرت على الدولة الشهر الماضي، فيما سيلعب العين مؤجلته من تلك الجولة «الـ 19» أمام الإمارات يوم 5 يونيو المقبل.

وقررت اللجنة الفنية إقامة الجولة 24 يومي 20 و21 مايو الجاري، والجولة 25 يومي 24 و25 الجاري، أما يوم 29 مايو فيشهد إقامة مؤجلات الجولة 13 بين حتا وشباب الأهلي، وعجمان أمام بني ياس، والإمارات مع البطائح، بالإضافة لمؤجلة العين أمام الوصل من الجولة 20.

وتقام مباريات الجولة 26 يومي 1 و2 يونيو المقبل، في ختام الموسم، باستثناء جدولة مؤجلات العين، لتقام يوم 5 من ذات الشهر أمام الإمارات و7 يونيو المؤجلة أمام البطائح لظروف مشاركة «الزعيم» في نهائي دوري أبطال آسيا يومي 11 و25 مايو الجاري، وهو ما يعني إقامة الجولة 26 بالإضافة لمؤجلتي العين، خلال فترة تجمع المنتخب الوطني الذي ينطلق 1 يونيو، ويشهد ختام المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة، التي حسم فيها «الأبيض» صدارة المجموعة، وضمن بطاقة مؤهلة للمرحلة الثالثة، وبالتالي ربما يتم الاستغناء عن بعض العناصر للأندية لإنهاء الموسم بالمؤجلات، أو يتم استدعاء عناصر جديدة لمنحها الفرصة كاملة في مباراتي نيبال والبحرين يونيو المقبل.

وتشير المصادر إلى أن اللجنة الفنية تعاملت مع المؤجلات الطارئة بسبب ظروف الحالة الجوية التي مرت بها بالدولة، أو بسبب ارتباط العين بتمثيل كرة الإمارات في دوري أبطال آسيا، بصورة مريحة، لاسيما في ظل اقتراب حسم مراكز المقدمة ومقاعد الهبوط، وبالتالي لن يكون لتلك المؤجلات تأثير على أي منافسة، سواء للهروب من الهبوط أو لحسم لقب الدوري، وأكدت المصادر أنه في حالة وجود أي مستجد، سواء بالنسبة للمنافسة على اللقب أو مراكز الهبوط، فستكون هناك خطة بديلة بإعادة جدولة مباريات الجولتين الأخيرتين بشكل آخر.