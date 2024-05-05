تفوق إماراتي في ختام «الجائزة الكبرى للقوى»

دبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات البطولة الدولية «الجائزة الكبرى لألعاب القوى 2024»، بنادي ضباط شرطة دبي، والتي شارك فيها 250 لاعباً ولاعبة من 55 دولة، للحاق بركب المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024».

حضر الختام، غانم بن مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، واللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأسفرت المنافسات عن فوز الإماراتي إيمانويل باميديل بالمركز الأول في سباق 400 متر رجال، ونال الإماراتي سليمان عبدالرحمن المركز الثاني، وفاز اللبناني مارك أنتوني بالمركز الأول في سباق 400 متر حواجز رجال، وتصدرت اليونانية رافائيلا سبانوداكي سباقي 100 و200 متر سيدات، وفاز الإيراني علي أميريان بسباق 800 متر رجال، وحققت نيللي جيبكوسجي من بروناي لقب سباق 800 متر سيدات، ونال النيجيري سنداي أكنتات صدارة سباق 200 متر رجال، والسويدية ليزا ليلجة لقب 400 متر سيدات، وتصدر الإماراتي عبدالكريم عبدالرحمن سباق 1500 متر رجال، والإيطالي شيتورو لقب سباق 100 متر رجال.

وحصدت الرومانية ألينا روترو المركز الأول في القفز الطويل لفئة السيدات، والكرواتي فليب رافيدكا المركز الأول للرجال في المسابقة نفسها، ونال المصري مصطفى عبدالخالق صدارة مسابقة رمي الرمح لفئة الرجال، والتركية توجنا دانيسماز صدارة القفز الثلاثي لفئة السيدات، وظفر الروماني راريس تودار بالمركز الأول في رمي الجلة لفئة الرجال.

وتوجه اللواء الدكتور محمد المر بالشكر والتقدير، إلى غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة على حضور الفعالية، وحرص الهيئة العامة للرياضة على تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة للتطور الرياضي في دولة الإمارات، مشيداً بجهود اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم التوجهات الوطنية للارتقاء بالرياضة الإماراتية.

وأضاف: «فخورون بهذا النجاح التنظيمي لفعاليات الجائزة الكبرى بمشاركة نخبة الأبطال حول العالم، امتداداً للنجاح الذي حققه اتحاد ألعاب القوى في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية أخيراً، بما يتماشى مع البرامج الاستراتيجية التي تستهدف الوصول باللعبة إلى أفضل المستويات، وتأسيس قاعدة قوية من أفضل الرياضيين في الدولة، ومنحهم فرصة الاستفادة من هذه الفعاليات في تعزيز قدراتهم».