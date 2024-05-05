سانشو يرفض العودة إلى «أولد ترافورد»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يقدم النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو «24 عاماً» أداءً راقياً ومستوى رائعاً منذ انتقاله من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ناديه السابق بروسيا دورتموند الألماني، على سبيل الإعارة، حيث لفت إليه الأنظار بشدة، وبوجه خاص خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوزالفريق الألماني1-0على ملعب «سيجنال إدونا بارك» معقل دورتموند.

وتم استبعاد سانشو من مانشستر يونايتد قبل أشهر، وحرمانه من التدريب واللعب مع الفريق الأول بقرار من الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني لـ«الشياطين الحمر»، الذي دخل معه في شجار، لاتهامه بأنه غير ملتزم في تدريبات الفريق.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» ألمانيا أنه إذا كان أداء سانشو ألهب حماس جماهير اليونايتد ودفعهم إلى المطالبة بعودته بمجرد انتهاء الإعارة، وعدم تجديدها، إلا إن هناك احتمالاً ضعيفاً في إمكانية استجابة سانشو لطلب الجماهير، والعودة مرة أخرى إلى «أولد ترافورد»، سواء استمر تن هاج مديراً فنياً أو رحل.

وقالت الشبكة إن اليونايتد يأمل في بيع سانشو بيعاً نهائياً وليس إعارة، غير أنه لم يحدد حتى الآن رقماً لبيعه، وفي المقابل يشعر سانشو بالسعادة في دورتموند ويرغب في الاستمرار مع الفريق، وأضافت الشبكة إن إدارة دورتموند تبحث إمكانية تجديد إعارة سانشو لعام آخرمع خيار إجباري بالشراء النهائي بعد انتهاء العام، لأن توقيع عقد دائم من الآن يكلف النادي الألماني الكثير من المال، طبقاً للمبلغ الذي يطلبه اليونايتد، وبالنظر إلى الراتب المرتفع لسانشو.

وحتى الآن، وفق الشبكة، لم يجد اليونايتد مشترٍ لسانشو، بسبب «سمعته غير الطيبة» بعد مشاجرته مع مدربه، ما جعل الأندية الكبرى القادرة على دفع قيمة عقده، تجحم عن طلب الحصول على خدماته، وأيضاً بسبب ارتفاع راتبه.

وتبذل إدارة دورتموند أقصى ما في وسعها من أجل حمل اليونايتد على تقليل المبلغ المطلوب مقابل رحيل اللاعب، إلى أقل رقم ممكن، بينما تتعنت إدارة «الشياطين الحمر» لعلمها أن بروسيا دورتموند يحصل على مبالغ كبيرة نظير مشاركته في دوري الأبطال، ووصوله إلى نصف نهائي البطولة حتى الآن، وربما وصوله إلى ما هو أبعد من ذلك، ما يعني توافرالسيولة المالية لديه.