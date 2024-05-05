الإمارات تحتفظ بلقب «آسيوية الجو جيتسو» للعام الرابع على التوالي

أبوظبي (الاتحاد)



اختتم منتخبنا الوطني لفئة الكبار مشواره المشرّف، محتفظاً باللقب في «النسخة الثامنة» لبطولة آسيا للجو جيتسو للعام الرابع على التوالي.

وتقام النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجو جيتسو برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 30 دولة.

حضر المنافسات بانايوتوس ثيودوربوليس، رئيس الاتحاد الدولي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وفهد علي الشامسي، أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية وممثلي الوفود المشاركة.

ونجح أبطال الإمارات في منافسات اليوم الثالث في إضافة 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية، في أوزان 85 و94 وفوق 94 كجم للرجال، وأوزان 63 كجم وفوق 70 كجم للسيدات، ليرفعوا رصيد الدولة إلى 18 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات، و7 فضيات، و5 برونزيات.



ونجح في حصد الميداليات الذهبية، كل من هزاع فرحان وزن 94+ كجم، وسعيد الكبيسي وزن 85 كجم، وشمّا الكلباني وزن 63 كجم، والفضية، بشاير المطروشي وزن 63 كجم، وفراج العولقي وزن 85 كجم، وعبدالله الكبيسي وزن 94 كجم، بينما نال عمّار الحوسني برونزية وزن 94 كجم.

قمة آسيا

وأعرب محمد سالم الظاهري عن اعتزازه بإنجازات المنتخب الوطني في البطولة، وتمسكه بالقمة عبر احتفاظه باللقب للعام الرابع على التوالي.

وأكد الظاهري أن الجهود والتضحيات التي بذلها لاعبو المنتخب، والجهاز الفني، على مختلف المستويات خلال الأسابيع الماضية آتت ثمارها، بما قادهم إلى التتويج من جديد وترسيخ تفوقهم القاري على مجموعة من أقوى المنتخبات الآسيوية.



ونوّه الظاهري بأهمية الإنجاز في هذا التوقيت، حيث تشهد القارة الآسيوية نمواً غير مسبوق على صعيد تطوّر الجو جيتسو وزيادة أعداد الممارسين، واتضح ذلك جلياً في البطولة التي شهدت مستويات فنية مميزة، واتسمت أجواؤها بقوة المنافسة ورغبة المنتخبات المشاركة في اعتلاء منصة التتويج.

وتشهد النسخة الثامنة يوم الاثنين انطلاق منافسات فئتي الشباب والناشئين للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بمشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة، ويشارك منتخبنا الوطني في المنافسات بأكثر من 100 لاعب ولاعبة، ويتمتع بحظوظ قوية لتحقيق اللقب، في ظل ما يتمتع به من مواهب فذة، مستنداً إلى إنجازه الأخير في بطولة العالم في كازاخستان وتحقيقه اللقب.

وعبّر شانشاي سوكسوان، رئيس الاتحاد التايلاندي، عن سعادته بأداء منتخب بلاده في البطولة، وقال: «يقدم لاعبونا أداءً جيداً، بفضل الجهود التي بذلناها طوال السنوات الماضية لنشر الجو جيتسو في تايلاند وتوفير الدعم اللازم للاعبين، ونعلق آمالاً كبيرة على فئة الشباب، حيث ركزنا على هذه الفئة ونثق بإمكانات لاعبينا وعزيمتهم، ونتمنى لهم كل التوفيق».

وأضاف: «تشهد رياضة الجو جيتسو انتشاراً لافتاً في تايلاند، كما استضفنا عدداً من أهم الفعاليات، مثل النسخة الماضية من بطولة آسيا وبطولة جائزة تايلاند الكبرى، ونتعاون عن كثب مع الاتحادين الدولي والآسيوي لاستضافة المزيد من الفعاليات».

وقال فلاح الناصري، مدرب العراق لفئة الشباب: «تسرنا المشاركة في البطولة، خاصة وأنها تقام على أرض الإمارات التي نعتبرها وطننا الثاني، ومن الرائع رؤية هذا المستوى المتميز من التنظيم والعدد غير المسبوق من اللاعبين المشاركين، ويقدم منتخبنا أداءً جيداً، حيث فزنا بعدد من الميداليات في منافسات فئة الكبار، ونتطلع إلى تحقيق الأفضل في فئة الشباب».

وأضاف: «كل الأجواء مهيأة لنا للتفوق في نزالات فئتي الشباب والناشئين، واستعددنا لهذه البطولة بشكل جيد، والاتحاد العراقي اعتمد منهجية متكاملة للنهوض باللعبة خلال الأعوام القليلة القادمة، وإحدى أبرز أهداف هذه المنهجية تأسيس منتخبات وطنية في الفئات العمرية المختلفة قادرة على المنافسة قارياً ودولياً».

وقالت الفيتنامية فونج ثي هيو التي حققت ذهبية وزن 45 كجم: «الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا شرف وإنجاز يظل محفوراً في ذاكرتي طويلاً، وشهدت مستويات شديدة من المنافسة، في ظل رغبة عدد من نجوم آسيا في الانتصار والتتويج، وجميع النزالات التي خضتها في مشواري نحو الذهب بمثابة اختبار حقيقي للمهارة والقوة والتصميم، وحددت البطولة معايير عالمية للتميز، وممتنة لفرصة المنافسة على هذا المستوى، وأتطلع إلى العودة في النسخة القادمة والدفاع عن اللقب».



هزاع فرحان: فخور بالتتويج المهم



قال هزاع فرحان، لاعب المنتخب الوطني، الذي حاز ذهبية وزن 94+: «فخور بهذا التتويج المهم الذي ساعد المنتخب على الحفاظ على اللقب الآسيوي، وكان للعمل الجاد والتنفيذ التام لتعليمات المدرب أكبر الأثر في الإنجاز، وحرصت في جميع نزالات اليوم على التزام الهدوء، وقراءة تحركات المنافسين، واختيار اللحظات المناسبة لتطبيق التقنيات والاستراتيجيات التي اكتسبناها خلال التدريبات».

وأضاف «شكلّ المعسكر التدريبي الذي خضناه عاملاً رئيسياً في صقل مهاراتنا بما ينسجم مع أهمية الحدث، شعور لا يوصف أن نرى عملنا الجاد يقودنا إلى التتويج، وأهدي الفوز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والجهاز الفني وزملائي في المنتخب».

شمّا الكلباني: الدقة والتركيز والمرونة سر التفوق



قالت شمّا الكلباني، لاعبة المنتخب الوطني، التي حازت ذهبية وزن 63 كجم: «أشعر بالفخر والامتنان لاعتلاء منصة التتويج، وركزت في كل نزال خضته على الجوانب الفنية، باستخدام مزيج من الدقة والتركيز والمرونة التكتيكية للسيطرة على المنافسين، ولعل العامل الأساسي في التفوق على البساط، يكمن في التكيف مع ظروف النزالات والقدرة على الانتقال بسلاسة بين التقنيات الهجومية والدفاعية، والفضل في ذلك يعود إلى التدريبات والتضحيات التي سبقت انطلاق البطولة، بإمكاني القول إن التركيز على أصغر التفاصيل وراء الفوز، ولقد كانت تجربة مثالية أمام نخبة البطلات الآسيويات، وفخورة بتمثيل الإمارات في هذه التجمع الرياضي القاري المتميز».