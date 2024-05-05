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الرياضة

فيرونا يخدم نابولي بإسقاط فيورنتينا!

فيرونا يخدم نابولي بإسقاط فيورنتينا!
5 مايو 2024 20:26

 
روما (أ ف ب)

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أسدى فيرونا خدمة لنابولي «حامل اللقب»، بإسقاطه ضيفه فيورنتينا بالفوز عليه 2-1، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ودخل فيورنتينا لقاءه مع فيرونا باحثاً عن تأكيد تفوقه على مضيفه الذي لم يذق طعم الفوز على «فيولا» في المواجهات الثماني الأخيرة بينهما، وتحديداً منذ أن تغلب عليه 1-0 في نوفمبر 2019.
لكن فيورنتينا عاد هذه المرة من ملعب منافسه بالهزيمة التاسعة للموسم، عقب لقاء انتهى شوطه الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم المضيف في الدقيقة 13 من ركلة جزاء نفذها الصربي داركو لازوفيتش، ثم رد فريق المدرب فينتشينزو إيتاليانو عبر جايتانو كاستروفيلي «42»، قبل أن يسجل الهولندي تيجاني نوسلين هدف الحسم لفيرونا في الشوط الثاني «42».
وبهذه الخسارة، تجمد رصيد فيورنتينا عند 50 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام نابولي الذي يحل الاثنين ضيفاً على أودينيزي.
وبعدما نالت إيطاليا معقداً خامساً في دوري أبطال أوروبا، ووصول أتالانتا، السادس حالياً، إلى نهائي الكأس، حيث يلتقي يوفنتوس الضامن منطقياً مشاركته في المسابقة القارية الأم، سيكون المركز الثامن مؤهلاً إلى مسابقة «كونفرنس ليج».
ويملك فيورنتينا الفرصة المشاركة في «يوروبا ليج» من بوابة الفوز بلقب مسابقة «كونفرنس ليج» التي وصل إلى دورها نصف النهائي، حيث فاز ذهاباً بين جماهيره على كلوب بروج البلجيكي 3-2، على أن يخوض الإياب الأربعاء على أرض منافسه.
ولا تزال الأمور معقدة بالنسبة للمقاعد الأوروبية في إيطاليا، إذ أن فوز روما أو أتالانتا بلقب «يوروبا ليج» قد يمنح «سيري أ» معقداً سادساً في دوري الأبطال حسب ترتيبهما في نهاية الموسم «أتالانتا سادساً حالياً وروما خامساً».
وبقي كالياري في منطقة خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية، بعدما فرط بتقدمه على ضيفه ليتشي منذ الدقيقة 26، عبر الكولومبي ييري مينا حتى الدقيقة 84، قبل أن تهتز شباكه بهدف التعادل 1-1 عبر المونتينيجري نيكولا كرستوفيتش، وذلك في لقاء أكمله بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 بعد طرد جانلوكا جايتانو.
ورفع كالياري رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط التي فشل في الابتعاد عنها إمبولي السابع عشر أو فروزينوني السادس عشر بتعادلهما السلبي على أرض الأول.

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فيرونا
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