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حتا وعجمان.. «تعادل سلبي»

حتا وعجمان.. «تعادل سلبي»
5 مايو 2024 20:27

 
رضا سليم (دبي) 

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تعادل حتا وعجمان من دون أهداف، في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في افتتاح «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو التعادل الثالث بين الفريقين من أصل 6 لقاءات بينهما في «دوري المحترفين»، ويرفع «الإعصار» رصيده إلى «7 نقاط»، ويظل في المركز الأخير و«البرتقالي» إلى «النقطة 24». 
جاءت المواجهة هادئة وأقل فنياً، ولم تشهد خطورة على المرميين حتى الدقيقة 12 من هجمة لـ «البرتقالي»، مررها وليد أزارو إلى علي مدن لعبها عرضية إلى جيانلوكا أمام المرمى، ويهدر فرصة تسجيل الهدف الأول، وبعدها عرضية جيانلوكا داخل المنطقة، كانت الأقرب إلى هدف أهدرها أزارو بغرابة، ويرد تشيسوم تشارلز لاعب «الإعصار» بفرصة ضائعة أمام مرمى «البرتقالي».
ومرت دقائق الشوط الأول، من دون أن تشهد جديداً، بعدما انحصرت الكرة في وسط الملعب، من خلال تمريرات مقطوعة من الفريقين، وغياب الخطورة على المرميين، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي في الأداء والنتيجة.
سدد أزارو أول كرة على المرمى في المباراة، مع بداية الشوط الثاني، بعدما غابت التسديدات في الشوط الأول، ويحصل علي مدن وهيكل الشيخاوي على البطاقة الصفراء، وأتيحت المحاولة الأولى لأصحاب الأرض برأسية المدافع سواريس.
ويجري حتا 3 تغييرات، في محاولة لتحسين الأداء وتغيير النتيجة، ويدخل عبدالله عبدالعزيز بدلاً من الشيخاوي، ويلجأ إيسايلا مدرب عجمان إلى الحلول البديلة بإشراك روكي مارسيانو بدلاً من علي مدن في آخر 20 دقيقة.
وتمنع العارضة رأسية أزارو من هز الشباك، ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
حتا
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