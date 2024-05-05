تشيلسي.. «حفل الخماسية»



لندن (أ ف ب)



سحق تشيلسي جاره وضيفه اللندني وستهام بخماسية، في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وارتقى تشيلسي الى المركز السابع مؤقتاً برصيد 54 نقطة، وبفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفاً على كريستال بالاس الاثنين.

وتشبث تشيلسي بحظوظه القارية؛ لأنه يتخلف عن نيوكاسل السادس بفارق نقطتين فقط، ولأن صاحب المركز السادس يشارك في مسابقة «كونفرس ليج»، أو حتى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، في حال فوز مانشستر سيتي بكأس الاتحاد على حساب جاره يونايتد في النهائي المقرر في 25 الحالي.

ومن شأن النتيجة أن تخفف الضغوط على مدرب تشيلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوكينينيو، لكنها في المقابل وضعت مصير مدرب وستهام الأسكتلندي ديفيد مويز في مهب الريح، لا سيما أن التقارير تشير إلى إقالته في نهاية الموسم، بعد أن دخل مجلس الإدارة في مفاوضات مع مرشحين محتملين لخلافته وأبرزهم البرتغالي روبن أموريم والإسباني خولن لوبيتيجي.

استهل هداف تشيلسي كول بالمر المنتقل إليه مطلع الموسم الحالي قادماً من مانشستر سيتي التسجيل، مستغلاً فشل دفاع وست هام في تشتيت إحدى الكرات فوضعها داخل الشباك (15).

ورفع بالمر الذي يحتفل الاثنين بعيد ميلاده الثاني والعشرين، رصيده إلى 21 هدفاً هذا الموسم في الدوري المحلي، في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين الذي يتصدره مهاجم مانشستر سيتي النرويجي أرلينغ هالاند بـ25 هدفاً، بفضل رباعية في مرمى ولفرهامبتون.

وأضاف الأسكتلندي الدولي كونور جالاجر الثاني بتسديدة رائعة داخل المنطقة «30»،

وسجل نوني مادويكي الثالث، مستغلاً تمريرة بالرأس من المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا «36».

وأضاف تشيلسي هدفين في الشوط الثاني عبر السنغالي نيكولاس جاكسون، بعد مجهود فردي رائع من مادويكي، ليتابع الأول الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك «48»، قبل أن ينهي جاكسون نفسه مهرجان الأهداف قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

وشهدت المباراة مشاركة مهاجم تشيلسي، الفرنسي كريستوفر نكونكو، بعد غياب عن الملاعب منذ فبراير الماضي بداعي الإصابة، حيث دخل بديلاً في الشوط الثاني.

وفي مباراة ثانية، تغلب برايتون على أستون فيلا بهدف سجله البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 87 من ركلة جزاء تصدى لها الحارس السويدي روب أولسن لكن بيدرو نجح في إعادتها إلى الشباك.

والخسارة هي الثانية لأستون فيلا صاحب المركز الرابع بعد سقوطه المفاجئ على أرضه أمام أولمبياكوس اليوناني 2-4 في نصف نهائي مسابقة «كونفرنس ليج».

كما أن الخسارة فرملت فيلا الساعي إلى تعزيز حظوظه في انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، إذ يتقدم على توتنهام بفارق 7 نقاط.