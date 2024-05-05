«خيول الإمارات» تهيمن على «الجينيز البريطاني»

محمد حسن (دبي)



أكملت المهرة «الملكة»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ثنائية تاريخية» لـ «خيول الإمارات»، في سباقات الجينيز البريطاني، بعد تتويجها بلقب «1000 جينيز» للمهرات بمضمار «نيوماركت».

ويأتي الإنجاز الإماراتي، في أعقاب فوز «نوتابل سبيتش» لجودلفين، بسباق الـ 2000 جينيز، وتمكنت مهرة «الملكة» من انتزاع اللقب الكلاسيكي الرفيع للفئة الأولى، لمسافة 1600 متر، خلال حفل سباقات الجينيز الذي شهد أيضاً فوز «ماونتين بريز» لجودلفين.

واندفعت ابنة «كينجمان» البالغة 3 سنوات، بقوة في الأمتار الأخيرة من السباق لتخطف اللقب من أمام «بورتا فورتونا» بإشراف أيدن دوناكا، وقيادة توم ماركواند، متفوقة بفارق رقبة، ومسجلة 1:37:05 دقيقة.

وجاء فوز المهرة «ماونتين بريز» لجودلفين، في الشوط الخامس لمهرات السنتين، بقيادة وليام بيوك، وإشراف شارلي أبلبي لمسافة 1000 متر، وسجلت 1:00:17 دقيقة.