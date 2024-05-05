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الرياضة

الوحدة «190 نقطة» في «كأس المحترفين»

الوحدة «190 نقطة» في «كأس المحترفين»
5 مايو 2024 21:29

 
سلطان آل علي (دبي)

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شهدت جماهير الكرة الإماراتية نهائياً مثيراً وممتعاً بين الوحدة والعين على لقب كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، وأكملت البطولة مسيرتها من دون توقف، منذ بداية عصر الاحتراف، والتي تحمل أرقاماً تاريخيّة لابد من ذكرها بعد تتويج «العنابي».
ويُعد اللقب الثالث للوحدة في تاريخ المسابقة بعد نسختي 2015-2016 و2017-2018 أمام الشباب والوصل، حيث انتصر على «الجوارح» بهدف، و«الإمبراطور» 2-1 في المباراة النهائية.
وأصبح الوحدة ثاني أكثر الأندية تحقيقاً للّقب بعد شباب الأهلي الذي يملك 5 ألقاب تاريخية في المسابقة، وآخرها على حساب النصر بركلات الترجيح في موسم 2020-2021.
وعلى الجانب الآخر، أصبح العين أكثر الأندية خسارة للنهائيات في المسابقة بـ3 مرات متساوياً مع الشباب، وخسر «الزعيم» آخر نهائيين على التوالي أمام الشارقة 2-1 والوحدة 1-0، كما خسر اللقب في موسم 2010-2011 لمصلحة بنتيجة 3-2 في أكثر النهائيات إثارة بتاريخ البطولة.
والجدير بالذكر أنّه بعد فوز الوحدة في النهائي، تقدم «العنابي» إلى مركز «الوصافة» في الترتيب التاريخيّ للمسابقة حسب النقاط المحققة فيها منذ 2008-2009، حيث يتصدر شباب الأهلي الترتيب بـ199 نقطة خلال 114 مباراة، وتقدم الوحدة بـ190 نقطة خلال 119 مباراة إلى المركز الثاني، بينما تراجع العين إلى المركز الثالث بـ189 نقطة من أصل 114 مباراة.

الوحدة
العين
مصرف أبوظبي الإسلامي
شباب الأهلي
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