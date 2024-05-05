العين بطل دوري «الأشبال 14»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج العين بلقب دوري الأشبال تحت 14 سنة «أ» لكرة القدم، موسم 2023-2024، بعد فوزه على الوصل 5-3، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب فهد النويس، في استاد خليفة بمدينة العين، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.

سجل أهداف العين، عبدالله سعيد «هاتريك» في الدقائق «21 و30 و57، وسهيل العزيزي في الدقيقة 55»، ومحمد النعيمي في الدقيقة «82»، بينما سجل أهداف الوصل، نوح حسين في الدقيقة 13، وزيد الحسيني في الدقيقة 66، وعمر أحمد لاعب العين في الدقيقة 83 بالخطأ في مرماه.

وسلّم فهد الكسار عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، درع المسابقة والميداليات الذهبية لأعضاء الجهاز الفني ولاعبي العين.

خاض العين 24 مباراة، حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، فيما خسر مباراتين، وحصد 60 نقطة، جعلته بطلاً للدوري، يليه الوحدة «الوصيف» وله 50 نقطة.