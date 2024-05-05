ليفركوزن.. «السلسلة 48»



برلين (أ ف ب)



حافظ باير ليفركوزن على سلسلته المذهلة بلا هزيمة في 48 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، بفوزه الساحق على مضيقه أينتراخت فرانكفورت 5-1 في المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ورفع ليفركوزن الذي توج بطلا للدوري للمرة الأولى في تاريخه، رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة، بفارق 15 نقطة عن منافسه المباشر بايرن ميونيخ الذي سقط أمام شتوتجارت الثالث 1-3.

خاض ليفركوزن المباراة في غياب مدربه الإسباني شابي ألونسو الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء لكن ذلك لم يؤثر على لاعبيه.

وأراح ألونسو صانع ألعابه المتألق فلوريان فيرتس الذي احتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين.

افتتح لاعب الوسط السويسري المخضرم جرانيت تشاكا، المنتقل إلى ليفركوزن مطلع الموسم الحالي، قادماً من أرسنال الإنجليزي، التسجيل بتسديدة بعيدة المدى «12»، لكن فرانكفورت أدرك التعادل عبر المهاجم الفرنسي هوجو ايكيتيكي «32».

وفي الدقيقة قبل الأخيرة من نهاية الشوط الأول، منح المهاجم التشيكي باتريك شيك التقدم مجددا لليفركوزن من كرة رأسية.

وأضاف ليفركوزن ثلاثة أهداف في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها الأرجنتيني إيزيكييل بالاسيوس «58 من ركلة جزاء»، والظهير الهولندي جيريمي فريمبونج بعد 5 دقائق من نزوله احتياطياً «77»، والنيجيري فيكتور بونيفاس «89 من ركلة جزاء».

والفوز هو الأول لليفركوزن على ملعب منافسه منذ ست سنوات.

ويحتاج ليفركوزن إلى تحاشي الخسارة في آخر مرحلتين، ليصبح بالتالي أول نادٍ في تاريخ «البوندسليجا» لا يمنى بأي خسارة طوال الموسم.

ويبدو ليفركوزن مرشحاً لإحراز الثلاثية، فهو خطا خطوة عملاقة لبلوغ نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بعد أن عاد من روما بفوز ثمين بهدفين نظيفين، قبل أن يستضيف مباراة الإياب الخميس المقبل، كما بلغ نهائي كأس ألمانيا، حيث يلاقي كايزرسلوترن من الدرجة الثانية في 25 الحالي.

وفي مباراة أخرى، بات أونيون برلين مهدداً جدياً بالهبوط إلى الدرجة الثانية، بسقوطه على أرضه أمام بوخوم 3-4 في مباراة مثيرة.

ويحتل أونيون برلين الذي صعد إلى الدرجة الأولى عام 2019، المركز الخامس عشر، بعدما أنهى الموسم الماضي رابعاً، ما خوله المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

يملك أونيون برلين 30 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين على ماينز السادس عشر الذي يستضيف هايدنهايم.

يذكر أن صاحب المركز السادس عشر، يخوض مواجهة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية، لتحديد هوية الفريق الذي يشارك في دوري النخبة الموسم المقبل.