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الرياضة

«النيران الصديقة» تضاعف معاناة ميلان!

«النيران الصديقة» تضاعف معاناة ميلان!
5 مايو 2024 22:54

 
روما (أ ف ب)

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واصل ميلان الثاني معاناته وفشل في تحقيق الفوز لمباراة سادسة توالياً على الصعيدين المحلي والقاري، وذلك بتعادله مع ضيفه جنوى 3-3، بعدما كان متقدماً حتى الدقيقة 87، قبل أن يتلقى هدفاً بالنيران الصديقة في لقاء تخلف خلاله مرتين في المرحلة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ودخل فريق المدرب ستيفانو بيولي اللقاء على خلفية خروجه من ربع نهائي «يوروبا ليج» على يد منافسه المحلي روما بالخسارة أمامه ذهاباً 0-1 وإياباً 1-2، فيما تعادل مرتين في الدوري أمام ساسولو (3-3) ويوفنتوس (0-0) مقابل خسارة مؤلمة أمام جاره اللدود إنتر 1-2 ما سمح للأخير بحسم اللقب.
ودفعت هذه النتائج بجمهور ملعب «سان سيرو» إلى رفع لافتات تطالب الفريق بتحسين أدائه، فيما فضل القسم المتشدد منهم (ألتراس) التزام الصمت وعدم التشجيع في رسالة اعتراضية على ما يقدمه رجال المدرب بيولي الذين اعتقدوا أنهم خطفوا الفوز عبر الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو بعدما وضعهم في المقدمة في الدقيقة 75.
لكن البديل الألماني ماليك تياو الذي دخل الملعب في الدقيقة 81، أهدى جنوى، الضامن بقاءه بين الكبار، نقطة بتحويله الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ (87).
ورغم هذه السلسلة من النتائج المخيبة، يبدو ميلان في وضع جيد إلى حد ما في ما يخص الوصافة إذ يتقدم على يوفنتوس الثالث.
ولم تكن البداية موفقة لميلان إذ وجد نفسه متخلفاً منذ الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء تسبب بها الإنجليزي فيكايو توموري بإسقاطه أليساندرو فولياكو في المنطقة المحرمة ونفذها ماتيو ريتيجي بنجاح.
وضغط فريق بيولي للعودة سريعاً إلى اللقاء، وهدد مرمى ضيفه في أكثر من مناسبة، أبرزها للأميركي كريستيان بوليسيك الذي ارتدت تسديدته القوسية الرائعة من القائم (13)، لكنه انتظر حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لإدراك التعادل برأسية أليساندرو فلورنتسي بعد عرضية من النيجيري صامويل شوكويزي (45).
لكن جنوى استعاد التقدم في مستهل الشوط الثاني، عبر الغاني كايلب إيكوبان بكرة رأسية بعد عرضية من فولياكو (48)، قبل أن يعود التعادل لفرض نفسه في الدقيقة 72 بعد هدف رأسي لماتيو جابيا الذي وصلته الكرة من فلورنتسي إثر ركلة ركنية.
ولم ينتظر ميلان طويلاً كي يتقدم للمرة الأولى في اللقاء وذلك بفضل جيرو الذي وصلته الكرة من عرضية لبوليسيك فأطلقها في الشباك (75)، لكن السيئ الحظ تياو حرم فريقه من نقطتين حين حول الكرة في شباكه قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي إثر عرضية للنروجي مورتن ثورسبي.

الدوري الإيطالي
ميلانو
جنوى
روما
يوفنتوس
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