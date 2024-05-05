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الرياضة

ماجواير يغيب 3 أسابيع

ماجواير يغيب 3 أسابيع
5 مايو 2024 22:56

 
لندن (أ ف ب) 

 

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تعرض المدافع الدولي هاري ماجواير لإصابة عضلية، ويغيب عن الملاعب لفترة ثلاثة أسابيع، بحسب ما كشف ناديه مانشستر يونايتد عشية مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وانضم ماجواير إلى قائمة الإصابات الطويلة ليونايتد، بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات.
ويغيب ماجواير بالتالي عن المباريات المتبقية ليونايتد هذا الموسم ضد كريستال بالاس وأرسنال ونيوكاسل وبرايتون، لكنه قد يملك فرصة خوض نهائي كأس إنجلترا ضد مانشستر سيتي في 25 الحالي.
يُعّد غياب ماجواير بمثابة ضربة أخرى لمدرب يونايتد الهولندي إريك تن هاج، بعد أن اضطر إلى إشراك لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو في مركز قلب الدفاع في آخر مباراتين في الدوري المحلي.
ويغيب عن الخط الدفاعي أيضاً السويدي فيكتور ليندلوف (أوتار الركبة)، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس (ربلة الساق) والفرنسي رافايل فاران (عضلة) والظهير لوك شو (عضلة).
وتراجع يونايتد إلى المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز تشيلسي ونيوكاسل في نهاية هذا الأسبوع على بيرنلي ووستهام توالياً، ويحتاج إلى العودة إلى نغمة الانتصارات ضد كريستال بالاس، لتعزيز آماله في إنهاء الموسم بين الستة الأوائل.

 

مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
ماجواير
تين هاج
كاسيميرو
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