الزمالك يسقط قبل «النهائي»!



القاهرة (أ ف ب)



تعرض الزمالك لخسارة مفاجئة أمام مضيفه سموحة 0-1 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في «البروفة» الأخيرة قبل خوضه نهائي كأس الاتحاد الأفريقي.

وبهزيمته الخامسة للموسم، استعد الزمالك بشكل سيئ لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي يستقبل لقاء ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي في 12مايو الحالي، قبل أن يلتقي الفريقان في القاهرة إياباً في 19 منه.

وسجل النيجيري أبو بكر اليادي (53) هدف المباراة الوحيد، ليثأر الفريق الإسكندري من خسارته ذهاباً بالقاهرة 1-5.

وأتت الخسارة لتثير القلق في صفوف الزمالك قبل أسبوع من مباراة ذهاب كأس الاتحاد الأفريقي.

ولم يقدم الفريقان الكثير في الشوط الأول، حيث غابت الخطورة الحقيقية عن المرميين، لينتهي سلبياً أداء ونتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني، ومن هجمة منظمة، تبادل أبو بكر اليادي الكرة مع حسام حسن قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد عواد.

وأجرى المدرب البرتغالي للزمالك جوزيه جوميز ثلاثة تغييرات دفعة واحدة، حيث دفع بكل من أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وأحمد حمدي في محاولة لإدراك التعادل.

وفي الدقيقة 67، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أحمد حمدي، قبل أن تعود تقنية الفيديو لإلغاء القرار.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق، حصل لاعب سموحة حسام حسن على الإنذار الثاني ليغادر الملعب مطروداً بالبطاقة الحمراء، تاركاً فريقه يكمل اللقاء بعشرة لاعبين، لكن الزمالك لم يستغل الزمالك التفوق العددي لتنتهي المباراة بفوز سموحة.

ورفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس من 20 مباراة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر لكن من 15 مباراة.

وفي مباراة أخرى، تغلب إنبي على البنك الأهلي 4-1 على استاد القاهرة الدولي.

ورفع إنبي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.