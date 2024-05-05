الجزيرة يستعيد «نغمة الانتصارات»

مراد المصري (أبوظبي)



استعاد الجزيرة نغمة الفوز التي غابت عنه، في آخر 8 جولات، بعد تفوقه على بني ياس 1-0، في المباراة التي أقيمت، على استاد محمد بن زايد، في «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «27 نقطة»، في المركز السابع، ويبقى «السماوي» بالمركز التاسع برصيد «22 نقطة»، وسجل الهدف عمر تراوري في الدقيقة 21.

ترجم الجزيرة أفضليته في الدقائق الأولى، بتسجيل الهدف الأول، بعد تمريره عرضية متقنة من كيبانو، وصلت إلى عمر تراوري، الذي سدد الكرة قوية في شباك الحارس فهد الظنحاني حارس بني ياس في الدقيقة 21.

ويعتبر الهدف هو الأول هذا الموسم لتراوري، الذي أكد نجاح «فخر أبوظبي» في زيارة شباك «السماوي» في جميع المواجهات بينهما في «دوري المحترفين».

في الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة على إيقاع اللعب، واقترب بني ياس من إدراك التعادل، بعد انطلاقة مبونجو الذي حول كرة عرضية أمام المرمى، تصدى لها المدافع محمد العطاس في توقيت مثالي في الدقيقة 51.

عاود بني ياس محاولاته، وهذه المرة بكرة رأسية من يوسف نيكتيه تصدى لها الحارس علي خصيف في الدقيقة 59.

أسهم إشراك جريجوري مدرب الجزيرة، الثنائي عبدالله رمضان وأبوبكر كمارا في تنشيط هجوم الفريق، وقادا هجمة سريعة انتهت بتسديدة علي مبخوت تصدى لها فهد الظنحاني، وواصل كمارا نشاطه ليسدد كرة من على حافة المنطقة التقطها الظنحاني.

ضرب جاستون سواريز لاعب «السماوي» الكرة بقائم المرمى، بعد تسديدها مباشرة من ركنية في الدقيقة 86.