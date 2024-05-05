«أهداف متباينة» في «ليلة الرباعية»!

معتصم عبدالله (دبي)

تتواصل إثارة «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، الليلة، بإقامة 4 مباريات، وتخوضها الفرق بأهداف متباينة، تجمع خورفكان والعين، على استاد هزاع بن زايد، اتحاد كلباء والإمارات، على ملعب «النمور»، والبطائح والوصل، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، وشباب الأهلي والشارقة على استاد راشد، على أن تختتم الجولة غداً بمباراة الوحدة بطل «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام ضيفه النصر.

وينشد الوصل «المتصدر» بـ 52 نقطة، مدفوعاً بدعم جماهيره الغفيرة، والتي حصلت على ما نسبته 50% من مقاعد استاد خالد بن محمد، بعد موافقة إدارة البطائح، قطع خطوة جديدة، في طريق إعلانه بطلاً للدوري، في مواجهة مضيفه «الراقي»، صاحب الأداء المتطور، والذي أهله لاحتلال «المركز السابع» برصيد 26 نقطة.

ويدخل «الإمبراطور» مواجهة الليلة، في ظل ظروف إيجابية، بعد نجاحه في حجز مقعده، في نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، في مواجهة غريمه النصر والمقررة 17 مايو الجاري، وكان الوصل تأهل على حساب اتحاد كلباء 4-1 في مباراة نصف النهائي، ويفتقد «الأصفر» الذي يملك مدربه الكثير من الحلول على صعيد البدلاء، جهود لاعب وسطه الأرجنتيني بوبليتي بداعي الإصابة. ويحتضن استاد هزاع بن زايد معقل «الزعيم» مواجهة خورفكان «الثاني عشر» برصيد 20 نقطة، أمام مضيفه العين «الثالث» وله 36 نقطة من 19 مباراة. ووافقت إدارة «النسور» على نقل ملعب المباراة إلى «دار الزين»، دعماً لممثل الوطن في مهمته الآسيوية، حيث يستعد «الزعيم» للقاء مضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل، على أن تقام مباراة الإياب 25 مايو الجاري بالعين.

ويعتمد الأرجنتيني هيرنان كريسيو مدرب «الزعيم» على مجموعة من لاعبيه «البدلاء» في مواجهة «بروفة النهائي» أمام مضيفه «النسور»، تجنباً لإرهاق نجوم الفريق الأساسين، قبل مباراة ذهاب نهائي «الأبطال».

ولأن الانتصارات غابت عن العين في آخر 4 مباريات على التوالي في الدوري، قبل خسارة نهائي كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام الوحدة 0-1، فإن ذلك يمثل فرصة لخورفكان الباحث عن الفوز الأول أمام «الزعيم» في «دوري المحترفين»، بعد الخسارة في 8 لقاءات سابقة، مقابل التعادل في مباراة واحدة.

ويبحث شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 43 نقطة، وضيفه الشارقة «السادس» وله 31 نقطة، عن مداواة جراحهما، بعد خسارة «الفرسان» فرصة بلوغ نهائي «الكأس الأغلى»، بالخسارة أمام النصر 3-4 في نصف النهائي، في الوقت الذي استمرت فيه معاناة «الملك»، بالتعادل أمام ضيفه البطائح 2-2 في الجولة الماضية، وهو التعادل الخامس على التوالي للفريق، والعاشر في مشوار الدوري.

وعلى استاد اتحاد كلباء بالشارقة، تبدو الكفة متقاربة ما بين «النمور» صاحب المركز 11 برصيد 21 نقطة، وضيفه الإمارات «قبل الأخير» وله 11 نقطة، والذي يكافح من أجل التشبث بآماله الضئيلة في البقاء، والتقى الفريقان 9 مرات سابقة في «دوري المحترفين» فاز «النمور» 4 مرات، مقابل 3 مرات لـ «الصقور»، والتعادل في مباراتين.

«الأصفر».. تفوق ثلاثي

مباراة البطائح والوصل، هي الرابعة بين الفريقين في «دوري أدنوك للمحترفين»، وتفوق «الإمبراطور»، بالفوز في المباريات الثلاث الماضية، وسجل «الأصفر» 9 أهداف في مرمى «الراقي»، مقابل 3 أهداف هزت شباكه.

الأفضلية تدعم «الزعيم»

يعد خورفكان واحداً من بين 4 أندية لم يخسر أمامها العين مطلقاً في «دوري المحترفين» قبل مباراة الليلة، وتشمل القائمة إلى جانب «النسور»، حتا، البطائح والعروبة، وكان «الزعيم» فشل في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات على التوالي، في الدوري بالتعادل في مباراتين والخسارة في مثليهما.

«القمة 28»

27 مباراة جمعت شباب الأهلي والشارقة في دوري المحترفين، ويتفوّق «الفرسان» بتحقيقه 13 انتصاراً، مقابل 6 لـ«الملك»، والتعادل في 8 لقاءات.

فومبيرجر رهان «النمور»

سجّل السلوفيني أندريس فومبيرجر مهاجم اتحاد كلباء، في آخر 4 مباريات للفريق في «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في وصافة قائمة هدافي فريقه في الدوري.