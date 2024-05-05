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الشارقة والبطائح يدشنان مشوار كأس الإمارات للسلة

الشارقة والبطائح يدشنان مشوار كأس الإمارات للسلة
6 مايو 2024 02:35

علي معالي (دبي)

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تنطلق، اليوم، مباريات كأس الإمارات لكرة السلة، بلقاء الشارقة مع البطائح على صالة نادي الشارقة في السابعة والربع مساء، في ذهاب الدور التمهيدي، على أن تقام مباراة الإياب الخميس المقبل، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الظفرة في ذهاب ربع النهائي يوم الأحد المقبل، والذي يشهد أيضاً مباراة الوصل مع الوحدة في نفس الدور.
يشارك في هذه البطولة 7 فرق، هي شباب الأهلي، النصر، الوصل، الشارقة، البطائح، الوحدة، والظفرة، ويقام نهائي كأس الإمارات يوم 25 من الشهر الجاري، وهي البطولة الرابعة ضمن مسابقات الرجال بالاتحاد، بعد بطولة كأس الاتحاد، التي توج بها شباب الأهلي، ولقب الدوري الذي فاز به شباب الأهلي أيضاً، ولقب كأس نائب رئيس الدولة الذي ذهب إلى النصر.
ومن المتوقع أن تشهد مباراة الذهاب والإياب بين الشارقة والبطائح تنافساً مثيراً للغاية في ظل المستوى المتطور من جانب «الراقي»، وتحقيقه مؤخراً الفوز على الشارقة، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة الدوري، ولن يشارك الثنائي الأبرز حالياً في صفوف البطائح، وهما جاسم محمد وراشد ناصر لانتقالهما من صفوف «الملك» مؤخراً.
وفي المقابل يبحث الشارقة عن لقب هذا الموسم بعد تراجعه الملحوظ في الترتيب المحلي وهبوط مستوى بعض لاعبيه، ويمتلك «الملك» مجموعة لاعبين أصحاب كفاءات عالية، ويقودهم مدرب مخضرم وهو عبدالحميد إبراهيم، الذي يخطط لخطف لقب هذه البطولة وهي آخر مسابقات الرجال لهذا الموسم.

الشارقة
البطائح
كرة السلة
كأس الإمارات
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