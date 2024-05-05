ليلة «الفرعون صلاح»!



لندن (أ ف ب)



قاد النجم المصري محمد صلاح، العائد إلى التشكيلة الأساسية، فريقه ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام 4-2، وذلك بتسجيله هدفاً ومساهمته في اثنين في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 78 نقطة، ضامناً احتلال المركز الثالث على الأقل، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال المتصدر، وأربع نقاط خلف مانشستر سيتي الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة، في حين بقي توتنهام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة، والخسارة هي الرابعة توالياً لـ «السبيرز» في الدوري.

على ملعب «أنفيلد»، عاد صلاح إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في المباراة الأخيرة ضد وستهام الأسبوع الماضي، والتي شهدت مشادة كلامية بينه وبين مدربه الألماني يورجن كلوب لدى إشراك اللاعب المصري في الدقيقة 79، وما رافقها من تصريحات مثيرة، لا سيما من «الفرعون» الذي قال خلال مروره في المنطقة المختلطة «ستكون هناك نيران إذا تحدثت».

بيد أن كلوب اعتبر في مؤتمر صحفي الجمعة أن المسألة سويت نهائياً بينه وبين صلاح «لقد سويت الأمور، لا مشكلة بيننا».

وفرض صلاح نفسه نجماً للمباراة، إذ سجل هدفاً، وكانت له اليد الطولى في هدفين آخرين، ولم يحتسب له هدف سجله في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.

بعد أن سدد صلاح في العارضة ثم في القائم في ربع الساعة الأول، نجح في افتتاح التسجيل بكرة رأسية، إثر تمريرة رائعة عرضية من الهولندي كودي خاكبو «16».

ورفع صلاح رصيده إلى 25 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 18 في الدوري المحلي.

وأضاف ليفربول الهدف الثاني، عندما سدد صلاح كرة زاحفة داخل المنطقة، تصدى لها حارس توتنهام الإيطالي جولييلمو فيكاريو من دون أن يلتقطها، ليتابعها الظهير الأيسر الأسكتلندي اندي روبرتسون من مسافة قريبة داخل الشباك «45».

وحسم ليفربول النتيجة بكل كبير، عندما عزز خاكبو تقدمه بالهدف الثالث، من كرة رأسية، إثر عرضية من هارفي أيليوت «50».

وسرعان ما أضاف أيليوت نفسه هدفاً رائعاً، عندما سدد كرة لولبية سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى توتنهام بتمريرة من صلاح «60».

ورد توتنهام بهدف سجله البديل البرازيلي ريشارليسون، إثر تمريرة عرضية من برينان جونسون في مرمى مواطنه اليسون «73»، ثم قلص الكوري الجنوبي هيونج-مين سون الفارق إلى هدفين إثر تمريرة متقنة من ريشارليسون «77».