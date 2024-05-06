بيلينجهام و«احتفالية الذراعين» حكاية نجاح «الملكي»



مراد المصري (أبوظبي)

خطف جود بيلينجهام أضواء النجومية مع ريال مدريد الإسباني، في أول موسم للاعب الإنجليزي في «الليجا»، بعدما ساهم بشكل مؤثر في قيادة الفريق لاستعادة اللقب من الغريم برشلونة، بعدما لعب دوراً في التفوق على المنافس الكتالوني في لقاء كأس السوبر الإسباني أيضاً، مع ترقب إكمال المهمة في دوري أبطال أوروبا.

بيلينجهام صاحب الـ 20 عاماً، بدأ مشواره بثقة كبيرة لا تعكس حقيقة عمره الصغير، وهو الذي اختار القميص رقم 5 الخاص بزين الدين زيدان، مدركاً الحمل الثقيل على كاهله، وأكد أنه على قدر هذه التطلعات منذ اليوم الأول.

يمكن تلخيص موسم ريال مدريد في «الليجا»، بما حصل في المباراة الأولى، عندما لعب مباراة قوية خارج الديار ضد أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس الصعب على أي فريق زائر، إلا أن الإنجليزي سجل هدفاً وقام بالاحتفال وهو يفتح ذراعيه أمام مدرجات الفريق الباسكي، في صورة أصبحت حدثاً متكرراً جولة تلو الأخرى دون توقف.

وحتى في أول مباراة يخوضها على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث انتظر حتى الجولة الرابعة بسبب أعمال تطوير الاستاد وقتها، وخطف هدف الفوز أمام خيتافي في الدقيقة 95، ليقود ريال مدريد للفوز 2-1، وقال اللاعب الإنجليزي وقتها «لقد كانت لحظة تسجيلي الهدف الأكثر صخباً التي سمعتها على الإطلاق في أي ملعب كرة قدم».

بعد ذلك صعد اللاعب إلى صدارة المشهد فيما وصفه المدرب كارلو أنشيلوتي، بمحطة فاصلة في مسيرة حصد اللقب، عندما سجل هدفين، منهما الهدف الثاني في الدقيقة 92 ليقلب النتيجة أمام برشلونة إلى انتصار مدريدي 2-1 في «الكلاسيكو» الذي أقيم على ملعب الفريق الكتالوني.

كما عاد اللاعب في «الكلاسيكو» الذي أقيم في مدريد، ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 91، ويتحول إلى معشوق الجماهير بلعب دور البطولة في المباراة الأهم في الموسم مرتين.

بالمجمل سجل اللاعب 22 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، وما يزال في سباق المنافسة على جائزة هداف الدوري الإسباني مع امتلاكه 18 هدفاً.