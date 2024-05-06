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أول مدربة للرجال في ألمانيا تدشن تجربتها مع إنجلوشتاد

أول مدربة للرجال في ألمانيا تدشن تجربتها مع إنجلوشتاد
6 مايو 2024 10:08

 
ميونخ (د ب أ)
احتفلت سابرينا فيتمان، أول سيدة تتولى تدريب فريق ألماني محترف لكرة القدم للرجال، بمباراتها الأولى، حيث قادت فريقها إنجلوشتاد للتعادل في اللحظات الأخيرة مع فريق فالدهوف مانهايم 1/1 مساء الأحد، وصنعت فيتمان التاريخ بعدما تم تعيينها كمدربة مؤقتة لفريق إنجلوشتاد، المنافس بالدرجة الثالثة، بدلاً من مايكل كولنر حتى نهاية الموسم.
وقال فيتمان عن مباراتها الأولى:«مثيرة، تماماً مثل الأيام السابقة. طبقنا بالفعل الكثير مما تدربنا عليه في الأيام الثلاثة الماضية. هذا يجعلني أتطلع للأمام أكثر». وافتتح فريق مانهايم التسجيل في الدقيقة 47 بهدف أحرزه كينيدي أوكبالا، ولكنه تلقى ضربة موجعة بطرد مالتي كاربشتاين في الدقيقة.75 بعدها أهدر إنجلوشتاد بعض الفرص قبل أن يسجل سيباستيان جرونينج هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.
وقال قائد الفريق لوكاس فرودي لشبكة «ماجينتا شبورت»:«سابرينا قامت بعمل رائع».
في العام الماضي، أصبحت ماري لويز إيتا أول سيدة تعمل كمدربة مساعدة في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليجا) في يونيون برلين، ولكن لم تكن هناك أي سيدة تولت تدريب فريق رجال محترف في ألمانيا. ويعد دوري الدرجة الثالثة هو أدنى درجة في كرة القدم الألمانية تنظم دورياً محترفاً.

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