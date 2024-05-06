بيريز وسانتياجو بيرنابيو.. الفارق بطولة في عصر «الملكي»



عمرو عبيد (القاهرة)

تتواصل احتفالات الصحف المدريدية بتتويج فريقها بلقب «الليجا» الـ36 في تاريخه، واحتلت صور اللقطات الكُبرى في مسيرة «الريال» خلال آخر 10 سنوات غلاف «ماركا»، بعنوان «العقد المذهل»، وقالت إن «الملكي» 24 لقباً منذ شهر أبريل في عام 2014، بواقع التتويج 4 مرات بـ«الليجا» ومثلها في السوبر الإسباني وكذلك السوبر الأوروبي، بجانب 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ومثلها في كأس العالم للأندية، إضافة إلى لقبين في كأس ملك إسبانيا، وأشارت إلى أن مودريتش وناتشو هما الأكثر تتويجاً مع الفريق، وأنهت تقريرها بقولها إن الفوز بـ«الشامبيونزليج» سيكون بمثابة «حبة الكريز» التي تزين «الكعكة البيضاء».

أما صحيفة «أس»، فقد أفردت غلافها لصورة كبيرة تجمع بين الرئيس بيريز والمدرب أنشيلوتي، تحت عنوان «ثُنائي القرن»، وكتبت أن «رئيس الملكي» الحالي تفوق على أسطورة الإدارة القديمة، سانتياغو بيرنابيو، بعدما شهد فلورنتينو التتويج الـ 34 في حقبته الرئاسية، متفوقاً بفارق بطولة واحدة على بيرنابيو، بينما قالت، إن المدرب الإيطالي تجاوز حصاد زين الدين زيدان بالتتويج الـ12، بفارق بطولة واحدة عن «زيزو»، ويبتعد أنشيلوتي فقط بفارق لقبين عن الأسطوري ميجيل مونيوز.