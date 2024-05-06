كلوب: عواطفي ليست في ذروتها



لندن (د ب أ)

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بأداء لاعبيه في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على توتنهام بنتيجة 4/2 مساء الأحد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وصرح كلوب عبر قناة سكاي سبورتس: «لقد قدمنا أداء جيداً، لقد اعتقد اللاعبون أن نقاط المباراة حسمت بعد التقدم بنتيجة/4 صفر وبعد التبديلات افتقدنا التنظيم، وأثبت توتنهام أنه فريق جيد».

وأضاف المدرب الألماني: «أنا سعيد بأداء فريقي، وكنا رائعين في كافة الجوانب الهجومية، واتسمنا بالهدوء ومعجب كثيراً بأداء اللاعبين وسجلنا أهدافاً رائعة». وتحدث يورجن كلوب عن محمد صلاح الذي سجل الهدف الأول في شباك توتنهام، قائلاً: «لقد كان رائعاً وقدم أداء جيداً، وشكل جبهة قوية مع هارفي إليوت، أنا سعيد به، وأظهر صلاح قدراته».

ويتطلع كلوب لتحقيق إنجاز رقمي جديد مع ليفربول، موضحاً: «إذا فزنا في آخر ثلاث جولات بإمكاننا أن نحقق خامس أعلى رصيد من النقاط في تاريخ النادي». وقال المدرب الألماني الذي يستعد للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم: «سأكون كاذباً إذا قلت إن عواطفي كانت في ذروتها لأنه لا تزال تتبقى مباراة أخرى بعد أسبوعين في أنفيلد».

وأكد في ختام تصريحاته: «لقد قلت من قبل أنني أحب كل شيء في هذا النادي، وسنرى كيف ستكون المباراة الأخيرة لي مع الفريق ربما تهطل أمطار غزيرة تمنعنا من التواجد في الملعب لفترة طويلة».