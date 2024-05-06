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سبورتينج يدخل «نادي العشرين»

سبورتينج يدخل «نادي العشرين»
6 مايو 2024 11:00

باريس (أ ف ب)
حسم سبورتينج لقبه العشرين في الدوري البرتغالي لكرة القدم بخسارة ملاحقه وجاره بنفيكا، بطل الموسم الماضي، على أرض فاماليكاو 0-2 في المرحلة الثانية والثلاثين، وتوج سبورتينج باللقب قبل مرحلتين على ختام الموسم نتيجة فوزه السبت على بورتيموننسي 3-0 وخسارة بنفيكا، ما جعله متقدماً على الأخير بفارق ثماني نقاط.
ولا يزال سبورتينج بعيداً جداً في صراع الزعامة التاريخية مع بنفيكا وبورتو اللذين يحتلان المركزين الأولين من حيث عدد الألقاب بـ38 و30 على التوالي.
وبعد صيام طيلة 18 عاماً، عاد سبورتينج إلى منصة التتويج عام 2021 قبل أن ينحني مجدداً أمام بورتو وبنفيكا اللذين أحرزا اللقب في الموسمين الماضيين.
وسيخوض سبورتينج دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما اكتفى هذا الموسم بالمشاركة في «يوروبا ليج»، حيث انتهى مشواره في ثمن النهائي على يد أتالانتا الإيطالي، وذلك بفضل مدربه لاعب بنفيكا السابق روبن أموريم الذي كان مهندس التتويج بلقب 2021 أيضاً، والسويدي فيكتور غيوكيريس الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري بـ27 هدفاً.
وسيكون سبورتينج الذي لم يخسر سوى مباراتين في الدوري هذا الموسم، أمام فرصة إحراز الثنائية إذ يلتقي بورتو في نهائي مسابقة الكأس المقرر 26 مايو. 

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