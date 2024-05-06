أفراح العروبة بـ«المحترفين» تنتقل إلى البرازيل

علي معالي (دبي)

انتقلت أفراح نادي العروبة بالتأهل لدوري المحترفين إلى بلاد «السامبا»، حيث حرص المهاجم ويسلي براجا إلى نشر الخبر والاحتفاء به بشكل جميل في العديد من المواقع البرازيلية، مؤكداً على أنها تجربة رائعة في صفوف نادي العروبة.

قال ويسلي براجا: «سعادتي لا توصف بهذا التأهل، وهو واحد من أهدافنا التي خططنا لها منذ بداية الموسم، بأن نجد الفريق ضمن دوري المحترفين، ولنكون قادرين على الفوز بهذا المكان في نخبة كرة القدم المحلية، كانت هناك الكثير من الصعوبات التي ذابت في ظل رغبتنا، وحققنا ذلك قبل نهاية مباريات الموسم، وقام الجميع من لاعبين ومدربين وإداريين بجهد كبير لتحقيق هذا الطموح الذي أصبح حالياً على أرض الواقع».

وأضاف: «بعد ضمان التأهل أمامنا هدف آخر، وهو الفوز بلقب بطل الموسم بدوري الدرجة الأولى من خلال التفوق في المباريات المقبلة، وينصب تركيزنا الآن على اللقب، بعد ضمان التأهل، لذلك علينا أن نلعب دورنا في المباريات المقبلة، لنكون قادرين على تحقيق هدفنا الثاني هذا الموسم».

وكان العروبة قد جمع 70 نقطة من 27 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وخسر في واحدة فقط.