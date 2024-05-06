مباراتان تحددان طرفي نهائي دوري اليد

رضا سليم (دبي)

يشهد الدور نصف النهائي من دوري أقوياء اليد اليوم الثلاثاء، مباراتي العودة لتحديد طرفي المباراة النهائية على لقب الدوري، فيلتقي مليحة مع الشارقة بصالة نادي مليحة فيما يستضيف العين منافسه شباب الأهلي بصالة البنفسج، كانت الجولة الأولى قد انتهت بفوز الشارقة على مليحة 35-22، فيما فاز شباب الأهلي على العين 30-25، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية يوم السبت المقبل والخاسران على المركز الثالث في نفس اليوم وسيقام النهائي على صالة محايدة.

وفي حال التعادل بين الفريقين في مجموعة المباراتين وهو أن يفوز كل فريق بمباراة ستكون هناك مباراة فاصلة بينهما لتحديد الفريق الصاعد للمباراة النهائية ويلعب الخاسر على المركز الثالث.

وعلى مستوى المراكز من الخامس للثامن، يلتقي يوم الجمعة المقبل الجزيرة ودبا الحصن على المركز الخامس بصالة نادي الجزيرة والنصر مع الوصل على المركز السابع بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

ومع نهاية موسم الدوري سيسدل الستار عن نظامه الحالي وسيعود بداية من الموسم المقبل بنظامه القديم بطريقة الذهاب والعودة من دورين، بعد قرار الجمعية العمومية للاتحاد مؤخراً بعد المقترح الذي تقدم به نادي الشارقة والذي حظي بموافقة الأغلبية.