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الرياضة

نقطة تعيد «الأمل المشروط» لـ«الإعصار»

نقطة تعيد «الأمل المشروط» لـ«الإعصار»
6 مايو 2024 12:00

 
رضا سليم (دبي) 
تحولت النقطة التي حصل عليها فريق حتا من التعادل أمام عجمان سلبياً في افتتاح الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، إلى أمل ضعيف للبقاء مع الكبار، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط وظل في المركز الأخير إلا أن لغة الأرقام تمنحه فرصة مشروطة بالفوز في المباريات الخمسة المتبقية له في الموسم.
ولا تنحاز لغة الأرقام إلى الإعصار الذي لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة وتعادل في 4 مباريات خلال 21 مباراة، وهو الفريق الأضعف هجوماً حيث لم يسجل سوى 16 هدفاً، والأضعف دفاعاً بعدما اهتزت شباكه بـ 49 هدفاً، ويتبقى للفريق مواجهات أمام الشارقة والبطائح وشباب الأهلي في المواجهة المؤجلة من الأسبوع 13 ثم يواجه الجزيرة ويعود لمواجهة شباب الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري، وخسارة الفريق في أية مباراتين تعني هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.
في الوقت الذي كان التعادل بين الفريقين هو الثالث في 6 مواجهات بينهما بتاريخ دوري المحترفين، حيث فاز الإعصار في مباراتين مقابل فوز وحيد لعجمان والتعادل في 3 مباريات.
ولم تكن النتيجة مرضية للضيوف حيث كانت المواجهة هي الأسهل لتحقيق فوز جديد للبرتقالي والوصول إلى النقطة 26 التي كانت ستدفع بالفريق إلى منتصف الجدول بينما نقطة التعادل كانت بطعم الخسارة، حيث لم يستفد منها الفريق الذي حصل على 3 نقاط اعتبارية أمام خورفكان بسبب الخطأ الإداري.
ورغم أن الروماني إيسايلا مدرب الفريق دفع بكل الأوراق، إلا أن الفرص على مرمى حتا كانت ضعيفة ولم يقدم وليد أزارو الذي جدد عقده مع الفريق لمدة موسمين إضافيين تنتهي في صيف 2026، المردود الذي كانت تنتظره جماهير البرتقالي وأهدر العديد من الفرص السهلة أمام المرمى وكانت تكفي واحدة لحصد العلامة الكاملة.
واعترف إيسايلا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن الفريق لم يقدم المردود المتوقع منه وكانت التمريرات مقطوعة ولم تكن هناك إيجابية على مرمى المنافس حتى الفرص التي سنحت للفريق ضاعت بغرابة شديدة مؤكداً أن حتا يقدم مستويات جيدة. 

 

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