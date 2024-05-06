نوريس: شكراً أمي.. شكراً والدي.. شكراً جدتي



ميامي (د ب أ)

قال البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، إنه أثبت للمشككين أنهم على خطأ بعد أن حقق أول فوز له في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بالتتويج بسباق جائزة ميامي الكبرى، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن نوريس (24 عاماً) أصبح السائق البريطاني رقم 21 في التاريخ الذي يقف على قمة منصة التتويج بعدما استغل تواجد سيارة الأمان وتمكن من صد محاولات الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في تخطيه.

وقال نوريس عبر إذاعة الفريق:«أحبكم كلكم. شكراً لكم. فعلناها، ويل جوزيف، (مهندس السباقات الخاص بنوريس). فعلناها».

وقال: «أعتقد أن هذه هي الطريقة التي نحقق بها الفوز. أخيراً. أنا سعيد للغاية. علمت هذا عندما حضرت هنا في الصباح. قلت إن اليوم هو اليوم المنتظر، يمتلئ بالفرص. لقد نجحت، وأنت نجحت، شكراً لك». وأضاف:«شكراً يا أمي، شكراً يا والدي، أهدي هذا الفوز لجدتي، شكراً لكم».

وبعد خروجه من السيارة التي حملته للفوز، وضع نوريس خوذته الصفراء الواقية ثم ركض وقفز بين أحضان الفنيين بالفريق. وقاموا برفع نوريس في الهواء بينما جاء عدد من السائقين - بما في ذلك مواطنه البريطاني جورج راسل ودانييل ريكياردو، آخر من حقق الفوز لصالح مكلارين في مونزا عام 2021 - لتهنئة نوريس.

وقال نوريس، الذي كان يجري مقابلة مع جينسون بوتون بطل العالم 2009: «حسناً تحقق الأمر في الوقت المناسب». وأضاف:«ياله من سباق. كنت أنتظره لفترة طويلة. أخيراً تمكنت من التتويج بسباق. أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من تحقق هذا لأجل الفريق، أخيراً أنا على القمة. أنا سعيد للغاية».

وأردف:«أشعر بالفخر. عطلة نهاية الأسبوع كانت جيدة. واجهت بعض الانتكاسات على طول الطريق. كنت أعلم أن لدينا السرعة ونجحنا في استغلالها». في الشهر الماضي، أصبح نوريس أول سائق في تاريخ فورمولاـ1 الذي يمتد لـ74 عاماً، يتواجد على منصات التتويج لـ14 مرة من دون أن يحقق الفوز بأي سباق.

وأكد نوريس: «ماذا أقول لمكلارين؟ أنا فقط فخور. أعتقد أن هناك من شكك بي، وارتكبت أخطاء على مدار السنوات الخمس الأخيرة، في مسيرتي الصغيرة، ولكنني بقيت مع مكلارين لأنني أؤمن بهم وتم إثبات هذا».