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أبوظبي تجمع ساندهاجن ومحمدوف في «ليلة النزال»

أبوظبي تجمع ساندهاجن ومحمدوف في «ليلة النزال»
6 مايو 2024 13:00


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«يو إف سي»، منظمة الفنون القتالية المختلطة، أن «ليلة النزال» من «يو إف سي» ستشهد مواجهة مرتقبة بين كوري ساندهاجن، المصنف في المرتبة الثانية بفئة وزن البانتام، وخصمه عمر نور محمدوف، المصنف في المرتبة التاسعة يوم السبت 3 أغسطس في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي.
وتنطلق مبيعات تذاكر ليلة النزال من يو إف سي: ساندهاجن ضد محمدوف اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات يوم غد عبرetihadarena.ae وticketmaster.ae. 
ويعود ساندهاجن، القادم من مدينة أورورا في ولاية كولورادو الأميركية بسجل 17 فوزاً مقابل 4 هزائم، إلى العاصمة الإماراتية لتعزيز مكانته كأفضل مقاتل في فئة وزن البانتام. ويمتلك ساندهاجن في سجله انتصارات قوية على روب فونت وتشيتو فيرا، مع مواجهة مرتقبة ضد فرانكي إيدجار، عضو قاعة مشاهير يو إف سي. ويتطلع الآن إلى تحقيق فوز ساحق على النجم الرياضي الصاعد محمدوف لتحسين فرصته بالنزال على اللقب.
ويطمح محمدوف، القادم من مدينة تشيليابينسك الروسية بسجل 17 انتصاراً دون هزائم، إلى تحقيق أداء لافت والتغلب على خصم في قمة التصنيف وتسجيل ظهوره لأول مرة في أبوظبي. ونجح محمدوف بترك بصمته في هذه الفئة من خلال التغلب على خصوم أقوياء، بمن فيهم راوني بارسيلوس وبريان كيليهر وسيرجي موروزوف. ويتطلع اليوم إلى تحقيق فوزه الأكبر في مسيرته والتغلب على ساندهاجن.
وتُطرح قريباً باقات تذاكر كبار الشخصيات على موقع «أون لوكيشن»، الوكيل الرسمي لمؤسسة «يو إف سي» لتجارب كبار الشخصيات، وتتيح باقات التذاكر الرسمية حجز مقاعد مميزة وحضور فعاليات قياس الوزن مع كبار الشخصيات، إلى جانب خدمات الضيافة الشاملة ولقاء نجوم «يو إف سي» وغيرها. 

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