الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي الرياضي» يعتمد خطة النصر الاستثمارية

«دبي الرياضي» يعتمد خطة النصر الاستثمارية
6 مايو 2024 14:00

 
دبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس دبي الرياضي خطة عمل نادي النصر للفترة المقبلة، على مستوى عمل الوحدات الإدارية والجوانب الاستثمارية، والتي تهدف إلى مواصلة النمو والتطور في منظومة عمل النادي، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، وانعكاس ذلك على نتائج فرق النادي في جميع المنافسات الرياضية.
وتم عرض خطة عمل النادي خلال اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الذي عقد خلال الشهر الماضي، وترأسه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، حيث قدّم مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وإبراهيم الفردان رئيس شركة النصر للاستثمار، عرضاً مفصلاً لما تم إنجازه على أرض الواقع وما سيتم إنجازه خلال الفترة المقبلة في خطط العمل المعتمدة، وأهم المشاريع الرياضية والاستثمارية وهيكلة الوحدات الإدارية المسؤولة عن تحقيق هذه الخطط، وتحقيق الأهداف الرياضية والاستثمارية لهذه الخطط بالشكل الذي ينعكس بشكل إيجابي وكبير على تحقيق أهداف النادي وتعزيز مكانته بين أندية الدولة والمنطقة.
وتم اعتماد خطة العمل وتثمين جهود مجلس الإدارة في وضع الخطة ومجالات وآليات تطبيقها، وذلك في إطار العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي ودوره في المجتمع وفي حركة الاقتصاد، وكذلك السعي المستمر للارتقاء بمنظومة العمل الإداري، بالتعاون والتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، والتي تساهم في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، وكذلك المنشآت الرياضية.
وتتضمن خطة العمل العديد من الجوانب التي يتم تنظيمها وفق برنامج زمني محدد، كما تتضمن هيكلة إدارية فاعلة وأدواراً مهمة لشخصيات رياضية وإدارية مشهود لها بالكفاءة والخبرات الكبيرة والتميز على صعيد العمل، والتي ستعمل على دعم جهود مجلس إدارة النادي بتوجيهات سمو رئيس النادي ومجلس دبي الرياضي، ووفق الممارسات الإدارية الرسمية المعتمدة في دبي.
الجدير بالذكر أن النصر يعد من الأندية الرائدة والناجحة على مستوى الدولة في مجال الاستثمار الرياضي، كما يمتلك استاد آل مكتوم الرائع الذي يعد من أحدث وأجمل الملاعب، والذي استضاف بطولات ومباريات محلية ودولية عديدة، إلى جانب استاد حميد الطاير، وصالات رياضية مختلفة، وأصول متنوعة تدعم محفظة النادي وخططه الاستثمارية والتطويرية.

أخبار ذات صلة
برنامج توعوي لمبادرة «التزامكم سعادة»
«نظام ملاعب» يطور منظومة البيانات بـ«أندية دبي»
مجلس دبي الرياضي
نادي النصر
أندية دبي
آخر الأخبار
"أبوظبي للصحة العامة" يوسع نطاق خدماته لتشمل مكافحة آفات الصحة العامة
علوم الدار
"أبوظبي للصحة العامة" يوسع نطاق خدماته لتشمل مكافحة آفات الصحة العامة
اليوم 15:21
عمار بن حميد يعزي سيف الشعفار بوفاة زوجته
علوم الدار
عمار النعيمي يعزي سيف الشعفار بوفاة زوجته
اليوم 15:05
«ماموني فال» و«زاراك معمورة» بطلا كأسي زايد وفاطمة بنت مبارك
الرياضة
«ماموني فال» و«زاراك معمورة» بطلا كأسي زايد وفاطمة بنت مبارك
اليوم 14:51
تن هاج: هذه التصريحات أخرجت عن سياقها
الرياضة
تن هاج: هذه التصريحات أخرجت عن سياقها
اليوم 14:34
«فخر أبوظبي» يستعيد الابتسامة في «الديربي النظيف»
الرياضة
«فخر أبوظبي» يستعيد الابتسامة في «الديربي النظيف»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©