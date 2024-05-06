مبابي يقبل تحدي بولت!

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ أيام قليلة، أعلن العداء الجامايكي أوسين بولت «أسطورة» سباق 100مترعدو، والذي يحمل الرقم القياسي العالمي في هذا السباق بزمن 9.58 ثوانٍ، عن تحديه لنجم الكرة الفرنسية كيليان مبابي في سباق المائة متر، لكي يقارن رقمه، بالرقم القياسي العالمي المسجل باسمه.

وقال بولت إنه يعلم إن مبابي ليس أمامه أية فرصة للتفوق عليه أو تخطي رقمه القياسي.

وقبل مبابي التحدي عندما كان حاضراً في حدث دعائي مشترك بين إحدى شركات المنتجات الرياضية، وبين مؤسسته الخاصة التي تحمل اسم «إنسبايرد باي كيه إم».

وقال مبابى رداً على أسئلة الصحفيين في هذا الصدد: مجرد معرفة إنني ألهم شخصاً مثل بولت يعني الكثير، إنها منحة ومكافأة لي، لأنه يلهم العالم كله أيضاً وأعتقد أن العالم كله استيقظ متأخراً في الليل من أجل مشاهدة سباق 100 مترعدو الذي شارك فيه بولت وفاز به وحطم الرقم القياسي العالمي السابق في سباق 100متر عدو.

وأضاف مبابي قائلاً: يمكنني أن أقول ببساطة إن الشعور متبادل بيني وبينه، بل إنني بدأت الإعجاب به من نعومة أظافري، وقبل أن يعجب هو بي لاعباً للكرة.

واعترف مبابي بأنه ليست لديه أية فرصة للفوز على بولت في سباق 100 مترعدو، حتى رغم اعتزاله اللعب منذ فترة ليست قصيرة، ولكن يسعدني ويشرفني أن أجري هذا السباق معه ذات يوم، إذا سمح وقت كل منا بذلك، نعم سيكون شيئاً رائعاً.



وواصل مبابي تصريحاته التي نقلتها صحيفة «لوباريزيان»: بالطبع أنا لا أنتظر شيئاً كبيراً فيما يتعلق بنتيجة هذا السباق.

وكان بولت حاول القيام بتجربة حظه في كرة القدم بعد اعتزاله العدو، وبالفعل انضم إلى نادي «سنترال كوست مارينرز» الأسترالي ولكنه لم ينجح في إقناع مسؤولي هذا النادي بإمكاناته في كرة القدم.

وبعيداً عن سباق 100متر، أجاب مبابي على أسئلة أخرى للصحفيين تتعلق بمباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني غداً الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، والتي تقام بملعب «حديقة الأمراء»، وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب «سيجنال إدونا بارك» 1-0 لمصلحة دورتموند.

وبادره الصحفيون بسؤال عن «الضغوط»، فقال: طبيعي أن تكون هناك ضغوط لأن الهدف هو الحصول على مقعد في المباراة النهائية للبطولة، وهذا أمر لا يمكن إغفاله أوتجاهله، ونحن ندرك ونعي الضغوط جيداً، ولكن المجموعة هادئة تماماً، وأنا متأكد من أننا سنتجاوز نتيجة مباراة الذهاب ونفوز على ملعبنا ونتأهل إلى المباراة النهائية.