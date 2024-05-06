«فخر أبوظبي» يستعيد الابتسامة في «الديربي النظيف»



مراد المصري (أبوظبي)

استعاد الجزيرة الابتسامة بتحقيق أول انتصاراته في عام 2024 بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما تفوق على بني ياس 1-0، أمس ضمن الجولة «22»، في لقاء ديربي يمكن وصفه بـ«النظيف» كونه خلى من حصول أي لاعب على أي بطاقة ملونة خلال مجرياته.

وفيما شهد اللقاء تنافساً على أرضية الميدان بين «فخر أبوظبي» و«السماوي»، إلا أن الطاقم التحكيمي الإماراتي بقيادة أحمد بلال حكم الساحة، لم يضطر لاستخدام البطاقات الصفراء والحمراء لضبط إيقاع اللعب، فيما ابتعد اللاعبون عن الخشونة الزائدة، وكان جل تركيزهم على كرة القدم فقط.

وواصل الجزيرة حصد الأرقام الإيجابية مع الفرنسي جريجوري، الذي تولى المهمة مؤخراً، حيث لم يعرف الخسارة معه في أربع مباريات على التوالي، وبعد ثلاثة تعادلات ثمينة، جاءت الانفراجة بالانتصار الأول، في لقاء نجح فيه «فخر أبوظبي» الحفاظ على نظافة شباكه على ملعب محمد بن زايد، للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري.

كما يحسب للمدرب قدرته على المداورة بين اللاعبين، وإيجاد الحلول للغيابات وعدم اتخاذها عذراً مسبقاً، مما ساهم في ارتفاع نسق الأداء، فكان الهدف الذي سجله عمر تراوري وحسم به المواجهة لصالح الجزيرة، الأول له هذا الموسم في الدوري.

وأكد جريجوري، أن فريقه سيطر على مجريات اللقاء بالكامل في الشوط الأول، وعرف كيف يصل بسهولة إلى منطقة جزاء منافسه، وكان إيقاع اللعب والتمريرات إيجابياً للغاية، إلا أنه اعترف أن البداية جاءت سيئة في الشوط الثاني مما جعل بني ياس يضعهم تحت الضغط، لكنه ينظر للأمر الإيجابي هو الفوز وحصد النقاط الثلاث، والحفاظ على نظافة الشباك لأول مرة منذ فترة طويلة.

من جانبه افتقد بني ياس للمسة الأخيرة أمام المرمى في الشوط الثاني الذي كان الأخطر فيه، خصوصاً مع التسديد مرتين بين الخشبات الثلاث، والعرضيات التي قام بها، في ظاهرة تلازم الفريق في أكثر من مباراة هذه الموسم لا يحالفه فيها التوفيق بتسجيل الأهداف رغم الأداء الذي يقدمه.

واعتبر منصور صالح إداري «السماوي»، أن المواجهة يمكن اعتبارها الشوط الأول لصالح الجزيرة والشوط الثاني لبني ياس، وقال «الفارق أن الجزيرة عرف كيف يسجل عندما استحوذ في الشوط الأول، فيما لم نتمكن من ذلك عندما سيطرنا على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، وصلنا لمرمى المنافس وغابت عنا اللمسة الأخيرة التي نفتقدها».

وأضاف «الأمر الإيجابي هو أن بني ياس أظهر قدرته على مقارعة الفرق الكبيرة، وقدرته على مواجهة أي منافس وتحقيق الفوز في أي لحظة، اعتقد أن التعادل هو النتيجة التي كانت ستكون عادلة لهذه المباراة».